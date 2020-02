Natuurorganisatie: absurd om Formule 1-teams over strand naar Zandvoort te laten rijden

Natuurorganisatie Duinbehoud heeft geen goed woord over voor de plannen om de Formule 1-teams tijdens de Grand Prix van Zandvoort over het strand naar het circuit te laten rijden. 'We hebben hard gewerkt om afspraken te maken over het gebruik van het strand', zegt Marc Janssen van de stichting in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf. 'Dit werpt ons tien jaar terug.'

De gemeente Noordwijk liet dinsdag weten dat het niet per se negatief is over het plan van de Formule 1-teams om tijdens de Grand Prix over het strand van Noordwijk naar Zandvoort te rijden. Drie teams zullen in de week van de Formule 1-race in Noordwijk verblijven en de teams willen, om uit de drukte te blijven, graag via de kortste weg naar het circuit.

Janssen is verontwaardigd over het voorstel. 'Het is een absurd plan. De afgelopen tien jaar hebben we hard gewerkt om afspraken te maken over het gebruik van het strand voor de recreatie en de natuur. Op de grens van Zandvoort en Noordwijk moet een recreatiegebied komen waar nu hard aan gewerkt wordt. Als je een colonne Formule 1-auto's hier doorheen laat rijden, dan zijn we weer tien jaar terug in de tijd.'

Naar de rechter

Duinbehoud gaat zich dan ook inzetten om het plan van tafel te krijgen. 'We hebben regelmatig overleg met de organisatie, dus in een volgend overleg gaan we dit zeker bespreken. Ook zullen we kijken wat de gemeente Noordwijk gaat doen. Zij nemen waarschijnlijk volgende week een beslissing. Mocht de gemeente dit plan toch doorzetten dan maken we bezwaar en desnoods gaan we naar de rechter.'

Janssen is niet bang voor de kritiek van Formule 1-liefhebbers. 'Die zal ongetwijfeld komen, maar wij staan voor het natuurbelang en de natuur heeft ook recht van spreken', vertelt Janssen. Er is het afgelopen jaar veel overleg geweest over het verkeersplan en daarin is dit nooit besproken. Dus om via een achterdeur alsnog over het strand te willen rijden vind ik niet netjes.'

