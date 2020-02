Jutta Leerdam wereldkampioen schaatsen, Patrick Roest en Esmee Visser naast medailles

Jutta Leerdam is bij het WK afstanden wereldkampioen geworden op de Team Sprint. Patrick Roest en Esmee Visser grepen in Salt Lake City naast de medailles. Nadat Roest het hele jaar oppermachtig was geweest op de 5000 meter ging hij in de slotfase van zijn race kapot. Tot overmaat van ramp werd Roest na afloop van zijn race ook nog gediskwalificeerd. Eerder op de avond eindigde Esmee Visser op de 3000 meter als vijfde.

Roest won de afgelopen negen vijf kilometers die hij reed, waaronder het EK in Heerenveen. De schaatser uit Lekkerkerk ging voortvarend van start en had in de beginfase van zijn race ook de snelste tijd. In het tweede gedeelte van zijn race verloor hij steeds meer tijd op de concurrentie. Toen hij over de streep kwam stond Roest op de vierde plaats, maar al snel bleek hij zijn bandje vergeten te zijn die aangaf in welke bocht hij moest starten en werd hij gediskwalificeerd. De titel ging naar de Canadees Ted-Jan Bloemen, die eindigde voor Sven Kramer.

Bij de dames eindigde Esmee Visser op de drie kilometer als vijfde. De 24-jarige Leidse was op het snelle Amerikaanse ijs meer dan twee seconden langzamer dan winnares Sablikova. Visser krijgt zaterdag nog een herkansing, dan staat haar favoriete afstand, de 5.000 meter, op het programma. Op die afstand won de schaatsster van IJsclub Nut & Vermaak uit Leimuiden twee jaar geleden op de Olympische Spelen de gouden medaille.

Team Sprint

Jutta Leerdam heeft met de Nederlandse sprintdames wel een gouden medaille gewonnen op de Team Sprint. In een wereldrecord waren de Nederlandse dames sneller dan de Russinnen op dit relatief nieuwe onderdeel, waarbij drie schaatssters starten en er elke ronde er een dame uit mag stappen. De Team Sprint is een omstreden onderdeel op het WK. Er mochten acht landen meedoen aan het damestoernooi, maar slechts vier landen schreven zich daadwerkelijk in. Van de vier landen was Nederland, met in de gelederen de 21-jarige Leerdam uit 's-Gravenzande, de snelste.

Bij de mannen sloeg Kjeld Nuis uit Zoeterwoude de Team Sprint over. Hij bleef als reserverijder aan de kant. Zonder Nuis eindigde het Nederlandse team als tweede. Canada ging er uiteindelijk met de wereldtitel vandoor.