Taakstraf voor chauffeur die dodelijk ongeluk Diego (14) veroorzaakte

De rechtbank heeft de Leidse vrachtwagenchauffeur die in november 2018 betrokken was bij een dodelijk ongeluk, veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een rijverbod van vijf jaar. Bij het ongeluk in Den Haag kwam de 14-jarige Diego om het leven. Eerder eiste het Openbaar Ministerie (OM) een werkstraf van 240 uur en een rijverbod van een jaar.

Het ongeluk gebeurde op 26 november 2018 op de kruising van de Loosduinsekade en de Soestdijksekade in Den Haag. De vrachtwagenchauffeur sloeg met zijn wagen rechtsaf, terwijl Diego op zijn fiets rechtdoor reed. De jongen had geen kans en overleed vrijwel direct aan zijn verwondingen.

Eerder had de moeder van Diego al gezegd dat die bewuste dag de ergste van haar leven was. 'De politie staat voor de deur. In het ziekenhuis zie ik als eerste zijn kleine handen. Mijn wereld stortte in. Ontroostbaar was ik. Nog nooit heb ik zo veel pijn gevoeld. Ik blijf hopen dat ik mag wakker worden uit deze nachtmerrie. Hij was net begonnen aan de havo. En nu is hij er niet meer.'

'Niet met opzet'

De rechter acht bewezen dat de 38-jarige man uit Leiden onvoorzichtig is geweest. 'U bent beroepschauffeur, er stond een Let op-bord, u moet extra opletten, u was handsfree aan het bellen', somde de rechter op. Al voegde de rechter er wel aan toe dat de man het 'natuurlijk niet met opzet' heeft gedaan.

Opmerkelijk is dat de chauffeur in 2004 ook al betrokken is geweest bij een dodelijk ongeluk met een fietser. Volgens de rechter ging het toen wel echt om een ander soort ongeluk.

Vrijspraak gevraagd

De advocaat van de verdachte had om vrijspraak gevraagd. Volgens hem blijkt uit het dossier niet dat zijn cliënt iets te verwijten valt. Tijdens de zitting twee weken geleden benadrukte de verdachte hoeveel spijt hij had. ‘Als ik het terug kon draaien zou ik dat doen.'

De betrokkenen hebben twee weken de tijd om tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.