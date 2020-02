Meer jongeren kiezen voor de zorg: mbo populairder dan hbo

'Dat is voor het werkveld fantastisch nieuws', zegt Flora van Eck. Zij is namens ROC Mondriaan en verschillende werkgevers in de regio betrokken bij het project Extra Strong. 'We zien in de toegenomen aanmeldingen echt een resultaat van ons harde werken om jongeren te interesseren voor werken in de zorg.'

Extra Strong beoogt sinds 2016 de opleiding en stage's te moderniseren. Ook moeten nieuwe technologieën en gastdocenten uit de praktijk een vaste plek krijgen binnen het onderwijs. 'We hebben het geld dat in 2018 beschikbaar kwam hiervoor goed kunnen gebruiken', legt Van Eck uit.

Hoe modern de opleidingen ook pogen te zijn, wij spraken enkele leerlingen voor wie het verzorgen in de praktijk nog steeds op nummer één staat.

Verdubbeling

ROC Mondriaan noteert in één jaar tijd een groei van bijna dertien procent. Begonnen in 2018 nog zo'n 1.400 leerlingen aan de opleiding verpleegkunde op mbo-niveau 4, in 2019 is dat aantal toegenomen tot bijna 1.600. Sinds 2014 zit het aantal eerstejaars en zij-instromers al in de lift. Tot en met begin dit schooljaar betekent dat een groei van in totaal zo'n vijftig procent.

Ook bij MBO Rijnland is een vergelijkbare groei te zien. Omdat de instelling in 2017 is ontstaan uit een fusie tussen het ID College en ROC Leiden, zijn alleen cijfers vanaf 2018 beschikbaar gesteld door de school. Daaruit blijkt dat in 2018 1037 leerlingen begonnen aan een zorgopleiding. In 2019 is dat aantal met bijna twaalf procent gestegen naar 1122 eerstejaars en zij-instromers.

Begin 2018 presenteert zorgminister Hugo de Jonge (CDA) het actieplan 'Werken in de Zorg'. Er dreigen duizenden zorgvacatures niet ingevuld te worden, waardoor tekorten en werkdruk in de zorg alleen maar zullen toenemen. Het kabinet trekt 347 miljoen euro uit voor dit plan. Er wordt ingezet op het verbeteren van het imago van zorg, meer werk- en stageplekken en het stimuleren van zij-instroom: mensen die in andere sectoren werken, moeten worden overgehaald te kiezen voor de zorg.

Mbo populairder dan hbo

De groei bij de zorgopleidingen van de regionale opleiders is groter dan die bij het hbo. Uit cijfers van de landelijke Vereniging Hogescholen bleek eerder dat de studie verpleegkunde in 2019 een toename van acht procent noteerde, ten opzichte van het collegejaar dat startte in 2018.

De komende jaren zijn duizenden nieuwe handen aan het bed nodig. Door onder meer de vergrijzing, worden er in 2022 landelijk zo'n 125.000 zorgvacatures verwacht. Naast meer mensen opleiden, moet er ook meer gedaan worden aan het vasthouden van personeel. Zo'n veertig procent van de startende zorgmedewerkers hangt na twee jaar de witte jas al aan de wilgen.

