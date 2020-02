Makers Soldaat van Oranje mogen theater bouwen in Londen

De producent van de musical Soldaat van Oranje mag een nieuw theater bouwen in Londen. De Britse versie van de musicalhit over Engelandvaarder Erik Hazelhoff Roelfzema wordt vanaf het najaar opgevoerd in het zogeheten Royal Docks Theatre.

Het theater in het oosten van de miljoenenstad telt 1150 stoelen en mag vijf jaar blijven staan. Als de musical dit najaar begint, biedt de productie werk aan ongeveer 150 mensen. De Royal Docks heeft ook een historische link met de oorlog. Het voormalige havengebied aan de Theems is voor veel Londenaren verbonden met de Tweede Wereldoorlog. Hier vonden de hevigste bombardementen tijdens de Duitse luchtaanvallen op de metropool plaats.

De casting van de Britse versie is inmiddels in volle gang. De Nederlandse voorstelling over verzetsheld Hazelhoff Roelfzema ging op 30 oktober 2010 in première in de speciaal ervoor gebouwde TheaterHangaar op voormalig vliegveld Valkenburg. De musical is bijna 3000 keer opgevoerd. Geen enkele theatervoorstelling was ooit zo lang aaneengesloten in Nederland te zien.

