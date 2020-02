Varend Corso teleurgesteld in Den Haag, maar toch hoopvol: 'Pleur op, wij Westlanders lossen dit op'

Het bestuur van het Varend Corso Westland is zwaar teleurgesteld over de opstelling van de gemeente Den Haag. Donderdag liet Den Haag weten dat het nog onzeker is of de gemeente subsidie geeft voor het corso. Als het corso Haags geld krijgt, dan is het niet meer dan 25.000 euro. Maar dat is veel minder dan het corso heeft aangevraagd, zegt voorzitter Rob Baan. 'Misschien is dit jaar ons laatste corso.'

Afgelopen zomer werd duidelijk dat het Varend Corso Westland dit jaar anders is. Het corso is in 2020 niet meer in augustus, maar van 2 tot en met 5 juli. Daarbij is de traditionele Westlanddag verplaatst van de zaterdag naar de zondag. Bovendien zou het corso dit jaar voor het eerst door Den Haag trekken.

Vanwege deze 'Haagse dag' heeft het Varend Corso subsidie aangevraagd bij de gemeente Den Haag. Maar donderdag bleek dat het onzeker is of de gemeente over de brug wil komen. En als Den Haag geld geeft, is het niet meer dan 25.000 euro. Dit geld komt uit het 'Promotiefonds kleinschalige evenementen' en uit deze pot wordt een maximaal bedrag van 25.000 euro uitgekeerd.

Veel meer geld

Het bedrag is een stuk lager dan wat het Varend Corso heeft aangevraagd. Baan spreekt van een aanvraag van 'meer dan vier keer zo hoog'. Volgens bronnen op het Haagse stadhuis zou het gaan om een subsidieaanvraag van 200.000 euro. Ook zou het Varend Corso ervan uit zijn gegaan dat de gemeente evenementen op de wal zou organiseren, ter waarde van een bedrag van naar schatting 150.000 euro. Den Haag zou daarmee aanzienlijk meer betalen dan de gemeente Westland die 25.000 euro uittrekt.

Er zit hoe dan ook een groot gat tussen wat het Varend Corso heeft aangevraagd en wat het bestuur mogelijk krijgt. 'Dit betekent dat we onze reserves tot de bodem moeten uitputten', zegt Rob Baan van Varend Corso Westland. 'Misschien is deze editie daarom de laatste keer dat we het Varend Corso kunnen organiseren.'

Grote evenementen

Het Varend Corso is te laat geweest om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de pot Grootschalige Publieksevenementen. Hieruit keert de gemeente grotere bedragen uit voor achttien grote evenementen, zoals Parkpop, het Bevrijdingsfestival en de Royal Christmas Fair. Maar die aanvraag had eind augustus al ingediend moeten zijn en dat is niet gebeurd. De aanvraag kwam pas een paar weken later.

Baan erkent dat de aanvraag te laat is geweest. 'Formeel zijn we te laat geweest inderdaad. En natuurlijk zijn er regels, maar we zijn toch geen computers? Wij kunnen er niets aan doen dat wethouders waar wij contact mee hebben en toezeggingen doen, weg moeten.'

Wethouder De Mos

Baan doelt op het vertrek van ex-wethouder Richard de Mos vanwege een corruptieonderzoek. De Mos was eind augustus vorig jaar enthousiast over de komst van het Varend Corso naar Den Haag. Hij zei toen dat de komst van het Varend Corso naar Den Haag een langgekoesterde wens was van het college waar Hart voor Den Haag/Groep de Mos toen nog deel van uitmaakte. 'De komende tijd zullen we met de organisatie in gesprek gaan hoe dit evenement vorm moet gaan krijgen', zei De Mos toen. Een paar weken later nam hij onder druk ontslag als wethouder.

Het bestuur van het Varend Corso is teleurgesteld maar is niet van plan om bij de pakken neer te gaan zitten. 'Pleur op', zegt Baan. 'We zijn Westlanders, wij lossen dit op. We gaan nu acties voorbereiden om meer geld op te halen. Het organiseren van captains dinners bijvoorbeeld. We hebben gisteravond overwogen om er helemaal mee te kappen, maar dat doen we niet. En Den Haag links laten liggen gaat ook niet, want er doen veel boten mee omdat Den Haag in het programma zit. We gaan dus gewoon nog één keer shinen.'