Fans bouwen feestje met Jandino in Mauritshuis: 'Hij is gewoon heel erg grappig'

Jandino is door het bezoek aan het Mauritshuis anders gaan kijken naar kunst. 'Ik heb een schilderij uitgekozen van Willem van Haecht. Apelles schildert Campaspe is een schilderij met allemaal andere verschillende schilderijen. Dus een wervelstorm aan gedachten en emoties. En toch rust. Toen dacht ik: als ik de binnenkant van mijn hoofd zou moeten omschrijven, is dit het. En zo ben ik gaan kijken naar allemaal dingen in het museum. Je moet je eigenlijk meer openstellen en dan vind je jezelf in allerlei dingen.'

Jandino samen met Charlotte op de foto | Foto: Omroep West

Een van de hoogtepunten van de avond waren de een-op-een-ontmoetingen met Jandino. Tien gelukkigen waren ingeloot voor een intiem onderonsje van vijf minuten samen in de lift. Charlotte, een jonge fan die speciaal met haar ouders vanuit Groningen naar Den Haag kwam, was een van de prijswinnaars. Ze straalde van oor tot oor toen ze samen met haar idool uit de lift stapte en op de foto mocht: 'Het was helemaal geweldig. Ik hou heel erg van zijn video’s, hij is gewoon heel erg grappig.'

