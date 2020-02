In de boeien geslagen op Valentijnsdag: 'Ik wil je heel graag bedanken'

Wiggert Vooijs werd door zijn dochter Jantienne in de val gelokt. 'We hebben behoorlijk wat meegemaakt. Ik heb in 2016 te horen gekregen dat ik een hersentumor heb. Ik wil hem heel erg bedanken voor zijn steun in die tijd', legt Jantienne uit. Maar eerst moeten ze hem even flink laten schrikken. Twee politieagenten komen hem van zijn werk ophalen, om te praten over witwaspraktijken waar hij bij betrokken zou zijn.

'Ik weet nergens van', probeert Wiggert nog. Maar de politie is heel serieus. Als de deur van de politieauto open gaat stapt zijn dochter daar uit, in politie-uniform en met een grote bos bloemen. 'Vandaag word je opgepakt voor hartendief', zegt ze. 'Ik wil je in het bijzonder bedanken en verrassen. Nou dat is wel gelukt toch?' Wiggert lacht: 'Dat kun je wel zeggen.'

Drugssmokkel

Willem Guijt komt een stuk dichterbij een echte arrestatie. Als hij net geland is uit Madrid komt de politie hem thuis ophalen. Hij zou drugs gesmokkeld hebben vanuit het buitenland, en moet de cel in. Eenmaal daar staat zijn vriendin Minthya te wachten met een hele belangrijke vraag. Ze wil namelijk de rest van haar leven met hem delen.

'We hebben het wel al over gehad, trouwen. Maar hij gaat wel balen dat ik hem nu voor ben geweest met de grote vraag', lacht ze. Willem kan niets anders dan volmondig 'ja' zeggen.

Minthya verrast haar vriend Willem in de cel | Foto: Omroep West

Hulp van de politie

De politie in Katwijk helpt maar al te graag mee met zulke verrassingen. 'Als ik maar niet ga staan janken straks', lacht een agent. 'Ik ben al zo emotioneel altijd.' De ludieke actie is bedacht om de band met de burger te versterken en de drempel om naar de politie te stappen te verlagen. 'Het is leuk om hier aan mee te doen, maar het kan er later ook weer voor zorgen dat mensen sneller met verdachte zaken naar ons toe komen.'

