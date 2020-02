Jonge otter gespot met plastic om nek in Nieuwkoopse Plassen

'Dit heb ik echt nog nooit gezien', vertelt boswachter John Pietersen. 'Het zijn speelse, nieuwsgierige diertjes. Deze heeft heel veel pech gehad dat hij de ring om z'n nek heeft gekregen.' Volgens Pietersen worden de plassen wekelijks schoongemaakt door de boswachters en vrijwilligers, maar is het onmogelijk om het hele gebied schoon te houden. 'Het gros van de mensen gooit hun afval netjes weg, maar er is nog altijd een groep die vuilnis gewoon langs de weg dumpt. Het waait van daar dan over naar de plassen.'

In het gebied van ongeveer 1.400 hectare leven volgens Pietersen zo'n zes à zeven otters. Het vinden van de juiste otter is daarom geen gemakkelijke taak. 'We hebben een expert ingehuurd die ons gaat helpen de otter te vangen. Volgens hem is er zeker een kans dat we hem te pakken krijgen. We moeten hem vangen, voordat de ring voor problemen gaat zorgen.'

Boetes

Op het vervuilen van natuurgebieden zoals de Nieuwkoopse Plassen staat een flinke boete. Afhankelijk van de situatie kan die oplopen tot honderden euro's. 'Ik en mijn collega's zijn bevoegd om die boetes uit te delen en dat doen we ook zeker wel'. Pietersen hoopt dat de otter zich nog een keer laat zien op de wildcamera's. 'Als we hem niet kunnen vangen én hij staat niet meer op de beelden, dan vrees ik met grote vrees. Gelukkig is het nog niet zover.'

