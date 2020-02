Politie: autobranden Waddinxveen waarschijnlijk aangestoken

Auto aan de Sparrengaarde in Waddinxveen staat in brand | Foto: AS Media

De autobranden die in de nacht van donderdag op vrijdag op vijf plekken in Waddinxveen woedden, zijn waarschijnlijk allemaal aangestoken. Dat laat de politie vrijdagmiddag weten. In totaal brandden er vijf auto's uit. Vier wagens raakten beschadigd door het vuur.

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis noemt het 'zorgwekkend' dat zijn inwoners hun auto niet meer veilig kunnen parkeren. 'Ik voel met de gedupeerden mee en deel hun gevoelens van ongerustheid en onveiligheid', zegt hij. 'Politie, brandweer en ik staan in nauw contact om te zien welke maatregelen we kunnen nemen. We kunnen dat niet alleen. We moeten samen alert blijven.'

De afgelopen weken kwamen er al meerdere meldingen van autobranden in Waddinxveen. De politie is daarom dringend op zoek naar getuigen.

Vrachtwagen in brand

De eerste meldingen kwamen in de nacht van donderdag op vrijdag rond 1.30 uur over een brand op de Juliana van Stolberglaan en op de Passage in het dorp. Op beide locaties ging een auto in vlammen op. Anderhalf uur later was het raak op de De Genestetlaan.

De laatste twee branden waren om 4.15 uur op de Sparrengaarde en om 6.15 uur op de Jacob van Lennepstraat. Bij die laatste brand stond een kleine vrachtwagen in brand. De brandweer kwam snel in actie en wist te voorkomen dat de vrachtwagen volledig uitbrandde.