Omar Bogle en Mark Duffy gaan basisdebuut maken bij ADO

Na afloop van de met 4-2 verloren wedstrijd tegen Sparta, vertelde Lex Immers voor de camera van FOX Sports te spelen 'zonder zelfvertrouwen'. Volgens coach Alan Pardew was de uitspraak begrijpelijk: 'Lex zei dit direct na de wedstrijd. Dan zit je vol met emotie. Je hebt dit seizoen slechts vier wedstrijden gewonnen. Sinds ik hier ben hebben we er twee verloren, één gelijk gespeeld en één gewonnen, maar eigenlijk hadden we er één meer moeten winnen (Vitesse red.). Dat zou een eerlijk beeld zijn van hoe we er voor staan.'

'Maar we maken ons totaal geen illusies, we weten waar we staan. Het spel in de uitwedstrijden was niet goed genoeg, maar in thuiswedstrijden was het prima. Gelukkig is iedereen er weer bij, alleen Tom (Beugelsdijk red.) nog niet. Dat is wel een probleem voor het team. We missen hem, dus het zou fijn zijn als hij er weer bij is. Volgende week hebben we een oefenwedstrijd, hij zal dan gaan spelen. Dat wordt de test voor hem. Tegen PSV is hij er nog niet bij.'

Vermoedelijke opstelling

Nieuwelingen Omar Bogle (gehuurd van Cardiff City) en Mark Duffy (gehuurd van Sheffield United) vielen dinsdagavond al in tegen Sparta. De verwachting is dat zij tegen PSV de basis starten.

Uitgelicht

In het seizoen 2015-2016 speelde ADO in eigen huis gelijk tegen PSV door de hakbal van ADO-doelman Martin Hansen.

