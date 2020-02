Ouders krijgen taakstraf voor geld overmaken naar dochter in Syrië

Een echtpaar uit Delft is veroordeeld tot 120 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat ze terrorisme gefinancierd hebben. Dat deden ze door geld over te maken naar hun dochter die van Delft naar Syrië was vertrokken.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 240 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijk. Het echtpaar zei niets te hebben geweten van de situatie in Syrië. Hun dochter reisde uit om zich bij haar man te voegen.

Ze had volgens de ouders niets verteld van haar plannen. Pas toen ze onderweg was belde ze om hen op de hoogte te stellen. Ze zei dat ze haar echtgenoot wilde terughalen naar Nederland. De vrouw was destijds zwanger.

Waar gaat het geld heen?

Aangekomen in Syrië mocht ze naar eigen zeggen niet meer weg, en had ze geld nodig om in haar levensonderhoud te voorzien. Haar ouders maakten dat over. Dat mag niet en dus ziet het OM het als financiering van terrorisme. De rechtbank is het daarmee eens.

Dat de straf lager uitvalt dan de eis komt omdat de rechtbank geen 'jihadistische ideologie' heeft bemerkt bij het sturen van het geld. Maar omdat niet valt uit te sluiten dat de in totaal 4.500 euro bij strijdgroepen is terechtgekomen, is het echtpaar dus feitelijk schuldig aan financiering van de gewapende strijd, aldus de rechtbank.

Taakstraf en proeftijd

De ouders (beide 65 jaar) moeten dus 120 uur werken. De vrouw gaf bij de rechtszitting aan heel slecht ter been te zijn en nauwelijks te kunnen lopen. De rechtbank heeft dit meegewogen, maar heeft hiervoor geen bewijs. Daarom moet ook zij de taakstraf uitvoeren.

Aan de voorwaardelijke celstraf zit een proeftijd van drie jaar. Die is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de twee niet nog vaker geld sturen aan hun dochter. Ze zeiden bij de rechtbank geen contact meer te hebben met hun dochter. Die is op haar vlucht en door koerden gevangengenomen. Ze zou nu in een vluchtelingenkamp zitten. Haar man Thijs B. zou zijn omgekomen.

