Zelfverzekerde Van Buren: 'Ik ben ervan overtuigd dat ADO in de eredivisie blijft'

Hij weet het zeker en laat in zijn antwoord dan ook geen ruimte voor enige twijfel. 'ADO Den Haag blijft in de eredivisie.' Het zijn de woorden van ADO-speler Mick van Buren. De aanvaller wordt de komende maanden gehuurd van het Tsjechische Slavia Praag en is één van de acht nieuwelingen. 'Daardoor is iedereen scherper en vecht iedereen voor z’n plek', is hij van mening.

'Ik denk dat onze selectie momenteel erg sterk is, zeker in de breedte. Het is niet meer zo simpel dat iedere week dezelfde elf spelen. Je ziet dat de trainer telkens wisselingen doorvoert. Ik ben ervan overtuigd dat we er in gaan blijven', vervolgt de huurling.

Van Buren startte in de wedstrijd tegen RKC in de basis en mocht tegen FC Utrecht en Vitesse invallen. De 27-jarige aanvaller erkent dat ADO momenteel te wisselvallig is. 'We spelen wedstrijden met twee gezichten in één wedstrijd. We moeten zorgen dat het verval zo min mogelijk is. Dus 80, 85 minuten je niveau halen. Het verschil is momenteel nog te groot bij ons, dat is zeker waar.'

Champions League

Eerder dit seizoen maakte Van Buren voor Slavia Praag in de Champions League minuten tegen Borrussia Dortmund en FC Barcelona. Na de winterstop moet hij voor een impuls in de voorhoede en een frisse wind in Den Haag zorgen. 'Wat ik voor selectie aantrof toen ik in de winterstop naar Den Haag kwam? Ik vond de sfeer eigenlijk prima, ik kan moeilijk oordelen hoe dat eerder was, maar het voelde niet of iedereen aangeslagen was. Er waren veel nieuwe spelers dus iedereen was benieuwd wat er zou gebeuren. Ook vanwege de nieuwe trainer.'

Bekijk hieronder de uitzending met Mick van Buren. Hij vertelt onder meer met wie hij zijn shirt in het Champions League-duel met FC Barcelona heeft geruild en over zijn voetbalfamilie. Ook zijn vader, oom en opa speelden betaald voetbal.

