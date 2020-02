Terugkeer naar Scheveningen is ‘zeker een optie’ voor Wesley Goeman

Exact een jaar geleden speelde Hagenaar Wesley Goeman met zijn toenmalige club VVSB tegen Katwijk. Na een kwartier moest Goeman het veld verlaten met een gebroken middenvoetsbeentje. Goeman, die eerder in de winterstop was overgekomen van Rijnsburgse Boys, kwam dat seizoen niet meer in actie.

Toevalligerwijs speelt Wesley Goeman dit weekend weer tegen Katwijk. Maar nu draagt hij het shirt van GVVV. 'Ik ben niet zo van bijgeloof', zegt Goeman. 'Het is zoals het is. Katwijk is natuurlijk een topwedstrijd en ik weet dat het moeilijk gaat worden. Aan de andere kant kunnen wij ons vaak beter opladen tegen de betere ploegen. We gaan dan ook met een goed gevoel die wedstrijd in.'

Wesley Goeman houdt het na één seizoen voor gezien bij de club in Veenendaal. Het vele reizen valt hem toch te zwaar. 'Je ziet plaatsen langskomen die ik de afgelopen twintig jaar nog niet gezien had. Natuurlijk heb ik met mijn volle verstand getekend maar inmiddels heb ik een kleine, ik heb een goedlopende zaak. En daardoor is voor mij elk half uurtje dat ik kan winnen om met mijn gezin te zijn heel belangrijk.'

'Scheveningen voelt altijd warm'

Waar de voetbaltoekomst ligt voor Goeman is nog niet duidelijk. Wel laat hij weten nog graag in de Tweede Divisie uit te komen. Maar wel dichter bij Den Haag dus. Terug naar Scheveningen, waarvoor hij al eerder in actie kwam, zou een logische stap zijn. 'Ik heb daar goede jaren gehad. Het voelt altijd warm dus dat is zeker een optie. Ik ga daar de komende weken rustig de tijd voor nemen en een keuze in maken.'