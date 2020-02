'Big Tom' Beugelsdijk: 'Dit is de moeilijkste periode uit mijn loopbaan'

Tom Beugelsdijk speelde dit kalenderjaar nog geen wedstrijd voor ADO Den Haag. Voor de winterstop, in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, brak Beugelsdijk namelijk zijn pols op twee plaatsen. Vorige week is de verdediger geopereerd en de verwachting is dat hij snel weer klaar is om te spelen.

Alhoewel Beugelsdijk zaterdagavond nog niet tot de wedstrijdselectie behoort, gaat het wel goed met hem. 'Persoonlijk gaat het goed met me, ik hoop snel weer te kunnen spelen, maar ik krijg natuurlijk wel alles mee. Ik voel me net zoals de andere spelers teleurgesteld. We staan op de zeventiende plek, met nog twaalf wedstrijden te spelen en met vijf punten achterstand op de nummer vijftien. Het is de meest moeilijke periode in mijn voetballoopbaan. Maar toch ben ik positief en ga ik er 100% vanuit dat we ons handhaven. Dat is het belangrijkste en staat nu op nummer één.'

Geloof

'Er zijn nog twaalf wedstrijden en iedereen kan zeggen dat ze er geen geloof in hebben, maar ik en wij als team hebben er geloof in. We moéten gewoon boven die streep eindigen. Als je zegt dat het niet meer haalbaar is qua punten, dan zou het verschrikkelijk zijn, maar het is vijf punten. Je hoeft maar twee keer te winnen en dan sta je er weer bij. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar we blijven positief.'

Het is zowel op werkgebied als privé gezien een spannende periode voor de Haagse voetballer. Eind februari is zijn vriendin uitgerekend om te bevallen van hun eerste kindje. 'Het is heel dubbel. Privé gaat het hartstikke goed, maar op werkgebied is het gewoon een klote tijd. Het zijn twee heel verschillende dingen. Maar ik probeer ook hier bij ADO gewoon heel positief te blijven. Ik blijf positief totdat we boven de streep staan.'

'Big Tom'

Alan Pardew sprak vrijdagmiddag tijdens de persconferentie over 'Big Tom'. 'De afwezigheid van Tom is een groot gemis voor ons', zei de Engelse oefenmeester. 'Ja, zo noemt de trainer mij af en toe. Ik heb geen idee hoe hij daarop komt', reageert Beugelsdijk. Maar waarom? 'Misschien omdat ik lang, sterk en knap ben.. haha. Nee, geen idee. Ik probeer het team te helpen, ik train weer mee en train hard. Ik wil gewoon belangrijk zijn voor het team. Ik wil iedereen helpen en mezelf natuurlijk ook, want ik speel zelf ook geen goed seizoen. We moeten het met z'n allen doen en als we dan straks op de vijftiende plek staan, dan kunnen we moeten we dit seizoen, denk ik, snel vergeten', aldus Beugelsdijk.

Beugelsdijk speelt komende week naar verwachting mee in een oefenwedstrijd van Jong ADO Den Haag. Als hij daar vrij en zonder pijn door heen komt, kan hij het elftal van Pardew weer versterken.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV is zaterdagavond live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 19.40 uur mis je niets van de wedstrijd. Verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering doen het live wedstrijdverslag. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.