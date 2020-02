Dakloze tuinstoelgooier A4 wilde de bak in: 'Ik had genoeg van de honger'

'We mogen van geluk spreken dat er niets is gebeurd', zei de officier van justitie vrijdag bij de Haagse rechtbank. De stoelen hadden makkelijk door een autoruit kunnen gaan, meende de aanklager. Daar waren ze zwaar genoeg voor. Ook hadden er botsingen op de A4 kunnen ontstaan. Automobilisten weken massaal uit naar de vluchtstrook om de stoelen te ontwijken.

In 2005 wierp een andere man vanaf het viaduct Bosgang een stoeptegel omlaag, waardoor een automobiliste op de A4 de dood vond. De tegelgooier werd destijds veroordeeld tot zes jaar cel. Op het viaduct werden hoge hekken geplaatst. Dat was voor Sherwin I. geen belemmering om op 26 april vorig jaar twee tuinstoelen op de snelweg te werpen.

'Ik wilde een paar maanden zitten'

De verdachte vertelde de rechtbank vrijdag dat hij de stoelen had gegooid omdat hij zijn dakloze bestaan beu was. 'Ik had genoeg van de honger, ik wilde een paar maanden gaan zitten, dan had ik tenminste een beetje rust.'

Hij had al ruiten ingegooid bij de politie en bij justitie om weer vastgezet te worden. Maar hij werd iedere keer na een paar uur weer vrijgelaten. Hij ging dus maar weer naar het Rijswijkse viaduct, waar vandaan hij in 2016 al drie stenen gooide. 'Ik mikte op de berm en niet op de weg', zei I. vrijdag bij de rechter over zijn actie met de stoelen. 'Ik wilde geen slachtoffers maken.' Toch kwam één stoel op een rijbaan terecht.

Geen risico

Het OM wil geen risico meer nemen met de man. De officier van justitie vindt dat de rechtbank het advies moet opvolgen van het Pieter Baan Centrum, dat adviseert om Sherwin I. dwangverpleging in een tbs-kliniek op te leggen. I. zou verminderd ontoerekeningsvatbaar zijn, maar is een zorgmijder. Hij weigert zich te laten behandelen in de reguliere zorg.

In 2017 werd de man al tot een jaar cel veroordeeld omdat hij een jaar daarvoor al de stenen op de A4 had gegooid.

De uitspraak is over twee weken.