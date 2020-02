'Zakje in bombrief al jaren niet meer gezien in Delft'

Zo'n zakje is in de bombrieven verwerkt. | Foto: Politie Amsterdam

'Of ik van die zakjes in mijn winkel heb, wil je zeker weten?' De eigenaar van een souvenirwinkel aan de Markt in Delft moet lachen om de commotie die er is rond een papieren zakje met een afbeelding van Delft. Hij kent de zakjes wel maar voegt daar meteen aan toe: 'Zo'n zakje heb ik, denk ik, al in geen 10 jaar meer hier gezien.'

De Amsterdamse politie maakte zaterdagochtend bekend dat in alle bombrieven die de afgelopen tijd zijn verstuurd een papieren zakje met een afbeelding van Delft is verwerkt. De explosieve stof werd erin gedaan.

De grote vraag in Delft is zaterdag: wie heeft van die zakjes in z'n winkel? Een van de winkeliers zegt dat in Delft inmiddels iedereen over is op andere verpakkingen.

Ook zo'n zakje

De meeste souvenirwinkeliers die Omroep West spreekt herkennen de zakjes wel. 'In het verleden heb ik weleens iets bij een collega gehaald', herinnert een winkelier zich. 'Toen kreeg ik ook zo'n zakje mee.' Maar wanneer dat was, weet hij niet precies. Zelf heeft hij papieren zakjes met een Delfts blauwe afbeelding. De verpakking die de politie liet zien, heeft een zwarte opdruk.

Groothandel

Het feit dat Delft erop staat, wil niet zeggen dat het ook uit Delft komt, meent een winkelier aan de Markt. 'Dit is iets wat je gewoon bij een groothandel haalt. Het kan dus uit een winkel in heel Nederland zijn gekomen.' De politie lijkt ook rekening te houden met die optie. De winkeliers in Delft hebben nog niets van de politie gehoord. 'Er is geen oproep van de politie om met informatie te komen.'