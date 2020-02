Klokkenluider politie Hoefkade slachtoffer intimidatie op nieuwe werkplek

De vrouw begint in maart vorig jaar onder nieuwe baas Paulo de C. bij de politie Haarlemmermeer. Ze was eerder weggepest van het politiebureau Hoefkade in Den Haag omdat ze melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk. Volgens NRC beloofde haar nieuwe baas, die eerder zelf in Den Haag werkte, de vrouw een veilige werkomgeving in de Haarlemmermeer.

Dat lijkt nu niet zo te zijn. Paulo de C. maakte zich schuldig aan seksuele intimidatie en aanranding. Hij moet weg bij de politie. De politiebaas gaat zijn ontslag aanvechten.

De vrouw die slachtoffer zegt te zijn geeft geen commentaar, volgens de krant. Zij is sinds oktober buiten functie gesteld omdat er een disciplinair en strafrechtelijk onderzoek naar haar loopt wegens schending van het ambtsgeheim. Ze wordt ervan verdacht informatie over misstanden bij de politie te hebben gedeeld met NRC.

