'Als minister niet doorzet, dan voert Den Haag helmplicht voor snorfietsers zelf in'

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) moet de helmplicht voor snorfietsers doorzetten, want anders gaat Den Haag het plan zelf wel invoeren. Daarvoor waarschuwde de Haagse wethouder Robert van Asten (D66) zaterdag in het radioprogramma Spuigasten van mediapartner Den Haag FM.

De wethouder uitte zijn zorgen over de invoering van het voorstel door de VVD-minister, omdat haar eigen partij tegen is. 'Ik zag de VVD in de Tweede Kamer al vol ageren tegen het voorstel van hun eigen minister, dus ik moet nog wel even zien dat het allemaal gaat landen', zei Van Asten.

Snorfietsen mogen niet harder dan 25 kilometer per uur en ze mogen over het fietspad rijden. In Amsterdam moeten ze sinds kort verplicht op de weg, om fietsers meer ruimte te geven. Van Asten dreigt dat Den Haag de aanpak van Amsterdam zal volgen, als de minister niet doorzet. 'De gemeenten willen het graag, de artsen willen het graag, dus ik zou zeggen: zo snel mogelijk doorpakken. En als dat niet het geval is, dan gaan we Amsterdam zeker achterna en gaan we zelf die helmplicht invoeren.'

De Tweede Kamer besloot eind 2018 al dat een helm verplicht moet worden op de snorfiets. Daarmee moet de verkeersveiligheid worden vergroot. Ook hoopt minister Van Nieuwenhuizen dat snorfietsers door een helmplicht overstappen op een ander vervoersmiddel. Dat zou ongelukken moeten schelen.

