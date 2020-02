Schitterend doelpunt Bok bezorgt Ter Leede punt in Bollenstreekderby

Dankzij een schitterend afstandsschot van Jeffrey Bok heeft Ter Leede in eigen huis gelijkgespeeld tegen FC Lisse. De uitploeg kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong. In de tweede helft trok Bok met een mooie pegel de score gelijk en bepaalde hij de eindstand op 1-1. Richard Plug heeft zijn tweede overwinning als eindverantwoordelijke van VVSB behaald. Op bezoek bij degradatiekandidaat VVOG won VVSB met 1-3.

In de burenruzie tussen Ter Leede en FC Lisse was goed voetbal niet mogelijk door wind. Na twintig minuten zagen de toeschouwers dan ook pas de eerste doelpoging. Die poging kwam van een Sassenheimse voet. Het was echter Lisse dat op voorsprong kwam in het eerste bedrijf. Ongeveer tien minuten voor rust haalde Kubilay Köylü de trekker over. Zijn 0-1 was tevens de ruststand.

In een redelijke tamme tweede helft gebeurde er weinig in Sassenheim. Totdat Jeffrey Bok na ongeveer 65 minuten besloot om eens uit te halen. Zijn inzet vloog de kruising in. In het vervolg van het duel bleef het wel spannend, maar vielen er geen doelpunten. Daardoor hadden beide Bollenstreekclubs na negentig minuten een punt.

VVSB pakt drie belangrijke punten

VVSB heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om nacompetitie te ontlopen. Na vijf minuten kwam de ploeg uit Noordwijkerhout al op voorsprong. Richelo Fecunda gaf een voorzet waardoor Bert Steltenpool van dichtbij kon scoren. Twintig minuten later kwam de ploeg uit Veenendaal langszij. Harrie Kersten schoot binnen voor VVOG.

Nog voor rust kwam de ploeg van Richard Plug wederom op voorsprong. Wederom maakte Steltenpool een doelpunt. Dit keer na een voorzet van Felitciano Zschusschen. Die 2-1 voorsprong werd gedurende de tweede helft uitgebreid. Tien minuten voor tijd maakte Peter Verhoeve uit een strafschop 3-1.

Zo eenvoudig als het lijkt, ging het niet voor VVSB. Vooral de tweede helft mochten de tien veldspelers doelman Ruben Valk bedanken. Door de overwinning neemt VVSB afstand van de degradatieplaatsen. Wel is een plek in de nacompetitie nog steeds een gevaar voor de paars-gelen.

Scoreverloop Ter Leede - FC Lisse: 1-1 (0-1)

1-0 Köylü

1-1 Bok

Scoreverloop VVOG - VVSB: 1-3 (1-2)

0-1 Steltenpoot

1-1 Kersten

1-2 Steltenpool

1-3 Verhoeve

