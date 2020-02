ADO-doelman Koopmans staat met dubbel gevoel na nederlaag

'Zolang we nog niet zijn gedegradeerd, blijf ik optimistisch', zegt Koopmans over de slechte serie van ADO. 'We hebben de kwaliteit om erin te blijven. We moeten nu minimaal de helft van de wedstrijden winnen.'

Koopmans was ongeveer de enige speler bij ADO die een positief rapportcijfer kreeg. Toch voelt hij zich niet in de steek gelaten door zijn teamgenoten. 'Iedereen doet zijn best, maar PSV is individueel beter. Dat verschil zag je wel.'

'PSV was beter'

Ook ADO-trainer Alan Pardew zegt dat Koopmans een van de betere spelers was aan Haagse zijde. 'Samen met Dion Malone', vervolgt hij. 'Mark Duffy heeft meer wedstrijd nodig. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. PSV was gewoon beter dan ons.'

ADO begon met een heel ander elftal tegen PSV dan het aantrad tegen Sparta. 'Dinsdag was een moeilijke wedstrijd voor ons', zegt de Engelsman. 'Er moesten nu gewoon verse krachten in. Dat is de belangrijkste reden voor de vele wissels.'

'Wisselen tot winnend team'

Komende zaterdag begint hij tegen Heerenveen wederom met een ander basisteam. 'Ik blijf wisselen totdat ik een winnend team heb', zegt hij. 'Dat team heb ik vandaag niet gezien. Want we verloren met 3-0.'

