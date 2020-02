Nat, winderig en warm door storm Dennis

Storm Dennis zorgt zondag voor een zeer natte en winderige dag. Er kunnen zware windstoten voorkomen. Het KNMI heeft code geel uitgeroepen voor het hele land. Naast de regen en wind is het zondag ook uitzonderlijk warm. Het is zelfs de warmste 16 februari ooit gemeten, waarmee de eerste lentedag van 2020 een feit is.

Storm Dennis trekt deze zondag tussen Schotland en IJsland door. Dat is ver weg, maar Dennis is zo omvangrijk dat we er ook in ons land veel van merken. In het noordwesten komt het tot zuidwesterstorm en zeer zware windstoten van circa 110 kilometer per uur. Zondagmiddag zijn er ook landinwaarts zware windstoten tot 95 km/uur. Ook gaat het behoorlijk regenen.

Het KNMI heeft code geel uitgeroepen voor het hele land. Het verkeer moet uitkijken op grote bruggen en dijken. Rijden met een lege vrachtwagen of een caravan wordt afgeraden. Wandelaars en fietsen kunnen zondag parken en bossen beter mijden. Door de zware windstoten kunnen flinke takken gemakkelijk afbreken.

Eerste lentedag

Zondag gaat de boeken in als de eerste officiële lentedag van het jaar. In De Bilt werd om 12.40 uur de 15,0 graden aangetikt, meldt WeerOnline. Van een lentedag is sprake als het kwik oploopt tot 15 graden of meer. De eerste officiële lentedag dient zich dit jaar een dag eerder aan dan in 2019. Toen kwam het op 17 februari tot 15,1 graden.

Eerder op de dag werd ook al een warmterecord verbroken. In De Bilt werd rond 03.20 uur een temperatuur van 13,6 graden genoteerd en daarmee is het de warmste 16 februari ooit gemeten. Het oude record stond op 13,3 graden en stamde uit 2019.