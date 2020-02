Zware windstoten en veel regen door storm Dennis op warmste 16 februari ooit

Storm Dennis zorgt zondag voor een zeer natte en winderige dag. Er kunnen zware windstoten voorkomen. Het KNMI heeft code geel uitgeroepen voor het hele land. Naast de regen en wind is het zondag ook uitzonderlijk warm. Het is zelfs de warmste 16 februari ooit gemeten.

Storm Dennis trekt deze zondag tussen Schotland en IJsland door. Dat is ver weg, maar Dennis is zo omvangrijk dat we er ook in ons land veel van merken. In het noordwesten komt het tot zuidwesterstorm en zeer zware windstoten van circa 110 kilometer per uur. Zondagmiddag zijn er ook landinwaarts zware windstoten tot 95 km/uur. Ook gaat het behoorlijk regenen.

Het KNMI heeft code geel uitgeroepen voor het hele land. Het verkeer moet uitkijken op grote bruggen en dijken. Rijden met een lege vrachtwagen of een caravan wordt afgeraden. Wandelaars en fietsen kunnen zondag parken en bossen beter mijden. Door de zware windstoten kunnen flinke takken gemakkelijk afbreken.

Nog nooit zo warm

Zondag is officieel de warmste 16 februari ooit gemeten. Dat meldt WeerOnline. In De Bilt werd rond 03.20 uur een temperatuur van 13,6 graden gemeten. Het record stond op 13,3 graden en was van vorig jaar.

Het kan zelfs de eerste lentedag van het jaar worden. In het midden van het land worden temperaturen van ongeveer 15 graden verwacht. Lokaal kan de temperatuur zelfs oplopen tot 17 graden. Volgen het weerstation is het de tweede keer dat er een weerrecord wordt gebroken dit jaar. 31 januari was de warmste 31 januari ooit gemeten.