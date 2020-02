Het leven van Sjaak Polak bestaat uit voetbalromantiek en zelfmedelijden

Om met een lekker cliché te beginnen: Sjaak Polak is al heel zijn leven al een open boek. Er zijn maar weinig mensen in de voetbalwereld zo makkelijk benaderbaar als de Haagse oud-profvoetballer. Wil je als journalist een interview met hem over de penibele situatie bij SJC ongeveer een jaar geleden? Een half uur later kende je het verhaal van Sjaaks kant. Was je geïnteresseerd in zijn soms wat moeilijke jeugd. De volgende dag zat je aan tafel in zijn curiosawinkel in Voorschoten.

Die openheid heeft schrijver Rick van Leeuwen mooi weergegeven in het boek: ‘Even serieus’. Verwacht geen verhalen over wilde stapavonden zoals in de biografie over Andy van der Meyde. Ga niet uit van een boek vol voetbal zoals het boek over bondscoach Ronald Koeman. Polak laat de biograaf dicht bij zich komen. Het zelfmedelijden moet je op de koop toenemen.

Cover biografie Sjaak Polak | Foto: Inside

Boze buitenwereld

Want ook dat is Polak. Zijn strijd om toegelaten te worden tot de trainerscursus van de KNVB, het turbulente jaar in de de derde divisie met SJC, de vragen die journalisten aan hem stellen; altijd ligt het aan de boze buitenwereld. Of zoals in de biografie staat als Polak weer een teleurstelling krijgt te verwerken: 'De zoveelste bevestiging dat hij voor alles ‘harder moet knokken dan een ander’. en ‘De enige kruiwagen die ik tegenkom, staat in de manege.’

De mensen die de avonturen van Polak al jaren volgen zullen vele verhalen al kennen. Hoe hij begon als ‘chef bitterbal’ in strandtent Peukie, het overlijden van zijn moeder en oma, en hoe opa bijna drie(!) jaar leefde in concentratiekampen Auschwitz en Dachau en uiteindelijk de oorlog overleefde. Die verhalen worden uitgediept en er wordt uitgelegd hoe ze Polak hebben gevormd. Er zit in dit boek meer diepgang dan in de meeste voetbalbiografieën.

FC de Rebellen

Maar ook onbekende verhalen passeren de revue. Hoe iemand van de harde kern van FC Twente plotseling voor zijn deur stond, omdat hij publiekslieveling Jeroen Heubach uit het elftal had gespeeld. Of dat hij tijdens een wedstrijdje met FC de Rebellen (een verzameling oud-voetballers met een krasje) tegen een gevangenisteam een oud-ploeggenoot tegenkwam. Of gewoon iets simpels als zijn gezin, dat hem zo ontzettend dierbaar is.

Het boek heeft een lekker tempo en is een smeltkroes van het heden en verleden van Polak. Tripjes door de oude Haagse stadsdelen waar hij in zijn jeugd heeft gewoond. Ontmoetingen met mensen die belangrijk voor hem zijn geweest, met voorop Martin Jol, die ook het voorwoord van de biografie schreef. Maar ook zijn huidige leven. Voetballen met FC de Rebellen, zijn taken als trainer van het damesteam van ADO en zijn vriendschap met voetbalster Jacky Groenen. De biografie van Polak is kleurrijk in een landschap met grijze voetbalportretten. Het zelfmedelijden moet je op de koop toenemen.

