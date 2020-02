'Het smerigste van het smerigste', zo werd zaterdagavond op FOX Sports gesproken over spreekkoren van ADO-supporters tijdens de wedstrijd tegen PSV. Op de sportzender werd gesuggereerd dat de supporters in spreekkoren refereerden aan de overleden vader van PSV-speler Mo Ihattaren. Maar volgens de supporters zelf was daar geen sprake van en namen zij het Brabantse carnaval op de hak met hun spreekkoren. De voorzitter van de supportersvereniging van ADO zegt de hele situatie te betreuren: 'Het ene moment ben je de knuffelclub, het andere moment de club die zingt over overleden vaders.'

Tijdens de nabeschouwing in het programma De Eretribune werd gezegd dat de supporters van ADO Den Haag tijdens de verloren wedstrijd tegen PSV zongen over de onlangs overleden vader van PSV-middenvelder Ihattaren. 'Mo, waar is je vader dan', zou er klinken vanaf de tribunes in het ADO-stadion. De trainer van PSV, Ernst Faber, noemde het ‘zeer respectloos en schandalig’.

Ook in het programma De Eretribune werd uitgebreid verder gepraat over de spreekkoren. Analist Hugo Borst noemde de spreekkoren 'het smerigste, van het smerigste' en zei ervan te walgen.

Carnaval

Maar volgens de ADO-supporters was er helemaal geen sprake van een grove belediging aan het adres van Ihatteren. Wat er dan wel gezongen werd, was ook niet chic, maar in ieder geval niet persoonlijk gericht aan de middenvelder van PSV. De supporters stellen zelf dat ze 'Homo’s vieren carnaval' zongen.

De voorzitter van de supportersvereniging van ADO Jacco van Leeuwen zegt de commotie te betreuren. 'Het ene moment ben je de knuffelclub, en het andere moment de club die over overleden vaders zingt.' Van Leeuwen schrok zich rot toen hij zaterdagavond in het stadion vernam dat er ophef was over de spreekkoren. 'We zaten elkaar aan te kijken van 'wat gebeurt hier nou?' Een twitteraar verstaat het verkeerd en iedereen gaat los.'

Persoonlijk leed

De voorzitter van de supportersclub vindt het vooral jammer dat Mo Ihatteren op deze manier ook weer geconfronteerd wordt met zijn persoonlijke leed. 'Een jonge knul verliest zijn vader, dat is al erg genoeg. Vreselijk dat hij er nu weer op deze manier aan herinnerd wordt.' Van Leeuwen heeft gebeld met Fox om rectificatie te eisen. Maar daar heeft de zender nog geen gehoor aangegeven.

ADO Den Haag heeft inmiddels wel gereageerd op de commotie. De club laat weten dat dergelijke situaties natuurlijk worden onderzocht, maar heeft van stewards, politie en het arbitrale kwartet geen melding ontvangen van dergelijke spreekkoren aan het adres van Ihattaren.