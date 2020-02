'Legendes' geloven in handhaving ADO: 'Het moet snel gebeuren'

'Vorig jaar heeft ADO het goed gedaan, nu is het even een wat lastige periode. We hopen met z'n allen dat ze de klus klaren en dat ze in de eredivisie blijven', reageert voormalig rechterspits Romeo Castelen, die tussen 2000 en 2004 zijn eerste vier seizoenen als profvoetballer doorbracht bij ADO.

Hij hoort bij een groep voornamelijk jonge(re) oudgedienden die zaterdag was uitgenodigd voor de opening van de nieuwe 'Legends Lounge' in het Cars Jeans Stadion. Zij zagen ADO diezelfde avond op eigen veld verliezen van PSV (0-3).

'Brutaal durven voetballen'

'Alles begint met strijd en beleving. En geloof in jezelf', stelt Richard Knopper. De toenmalig middenvelder, die vanaf 2006 vier jaar uitkwam voor ADO, is tegenwoordig jeugdtrainer bij Ajax. 'Je moet niet naar de tegenstander kijken, maar heel brutaal durven en willen voetballen.'

Castelen: 'Voetbal is ook een stukje vertrouwen hebben. Het kan zo maar zijn dat de bal wél in één keer goed valt. Er zijn veel wisselingen geweest, dus ik denk dat het wel tijd nodig heeft om weer een goed geheel te krijgen. Maar tijd hebben we niet, dus het moet snel gebeuren.'

Optimistisch over overlevingskansen

Ondanks alles blijft Youssef El Akchaoui - alias 'Shouf Shouf Habibi' - optimistisch over de overlevingskansen van ADO. 'Onderin zit het allemaal dicht bij elkaar', aldus de oud-linksback (2003-2006), evenals Castelen werkzaam in het begeleiden van spelers. 'Ik heb er wel vertrouwen in.'

