Kiki Bertens wint opnieuw toernooi van Sint-Petersburg

Kiki Bertens heeft met succes haar titel in Sint-Petersburg verdedigd. De Wateringse tennisster was in de finale veel te sterk voor de Kazachse Elena Rybakina. De nummer acht van de wereld won de finale met 6-1 en 6-3.

Het was de tiende toernooizege in de loopbaan van Bertens op het hoogste niveau. Ze verdedigde in Sint-Petersburg met succes haar titel, want ook vorig jaar schreef ze het evenement in de Russische stad op haar naam, toen door een zege op de Kroatische Donna Vekic.

Bertens stond in de finale door overwinningen op Veronika Koedermetova, Anastasia Potapova en Ekaterina Aleksandrova. Alleen in de halve finale tegen de Russische Aleksandrova moest Bertens een set afstaan.

Derde setpunt

In de eerste set was Bertens oppermachtig. Rybakina wist haar eerste servicegame nog te behouden, maar daarna was de Wateringse veel te sterk voor haar tegenstandster. Bertens won zes games op rij, en pakte op haar derde setpunt de eerste set.

De tweede set gaf de als achtste geplaatste Rybakina meer tegenstand en moest Bertens enkele breakpunten wegwerken in haar eigen servicegames. Toch wist de Wateringse haar service te behouden en bij haar eerste kans om te breken sloeg Bertens zelf wel toe. Bertens serveerde de wedstrijd professioneel uit en sloeg direct toe op haar eerste matchpoint.

Fed Cup

'Het was een hectische week voor me na de Fed Cup en ik wil deze titel dan ook opdragen aan mijn team', vertelde Bertens na afloop van de gewonnen finale. 'Zij hebben deze week meer in mij geloofd dan ikzelf heb gedaan.'

Bertens, die met haar toernooizege meer dan 130.000 euro heeft verdiend, beloofde het Russische publiek haar titel te verdedigen. 'Of ik hier volgend jaar terugkeer? Dat moet eigenlijk wel als ik hier twee keer op een rij weet te winnen.'

Qatar

Bertens neemt na de zege in Sint-Petersburg een week rust. De Wateringse zou eigenlijk komende week uitkomen in Dubai. De loting voor dit toernooi koppelde Bertens aan de Belgische Kim Clijsters, die na acht jaar afwezigheid in de Verenigde Arabische Emiraten haar rentree maakt. Het volgende toernooi waarbij Bertens nu in actie zal komen, is het hoog aangeschreven evenement in Qatar. Dit toernooi begint volgende week zondag.

LEES OOK: Bertens biedt excuses aan voor emoties na nederlaag in Davis Cup