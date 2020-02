80-jarige rocker lanceert eerste soloplaat in Zoetermeer

Het verjaardagscadeautje was een idee van Jason Chong, de zoon van Joey Lee en eveneens muzikant. Jason heeft de klassiekers voor de EP-release bewerkt en begeleidt zijn vader met The Southern Soul Collective. 'Iedereen die mijn vader kent denkt dat hij de The Incrowd-drummer is. Maar hij is eigenlijk veel langer een zanger, hoewel dat nooit eerder op plaat is gezet. Ik dacht: dat is een mooi cadeau op zijn tachtigste. En gelukkig trapt hij erin', lacht Jason.

Lee Chong heeft vijf nummers uitgezocht die hem nauw aan het hart liggen. Het nummer Bengawan Solo heeft hij voor zijn moeder opgenomen. 'In de hongerwinter was ik vier, vijf jaar en was er geen eten. De V1 en V2-raketten vlogen over Den Haag en ik was bang. Mijn moeder zong dan dit liedje voor mij, Bengawan Solo.'

Showman

De band en Joey Lee hebben niet gerepeteerd voor hun optreden in JJ Music House, waardoor vader en zoon wat nerveus zijn. 'Het is puur op ervaring spelen', zegt Jason. 'Maar ik weet dat mijn vader een showman is. Die doet het helemaal goed.'

De 80-jarige rocker gaf naast de nummers van de EP ook een optreden met zijn eigen band De Brilloos waarin zijn vriend Fred de Wilde speelt (voorheen Shocking Blue, Hu & The Hilltops) en zijn broer Sammy Lee. De EP van Joey Lee is te beluisteren op streamingsdiensten zoals Spotify en Soundcloud.

