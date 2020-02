Kjeld Nuis wint wereldtitel op 1500 meter schaatsen

Kjeld Nuis heeft zondagavond bij de WK afstanden in Salt Lake City de 1500 meter gewonnen. De schaatser uit Zoeterwoude was zeven honderdsten van een seconde sneller dan zijn grote rivaal Thomas Krol. 'Ik ben echt megablij dat ik heb gewonnen', zei Nuis direct na de finish. Patrick Roest uit Lekkerkerk had last van een valpartij van zijn tegenstander en eindigde als elfde.

Nuis was zondag in de slotrit net iets sneller dan titelverdediger Thomas Krol, die een rit eerder de tot dan toe snelste tijd neer had gezet. De Olympisch kampioen en wereldrecordhouder op deze afstand begon zijn rit iets langzamer, maar wist halverwege toch het verschil te maken. Voor Nuis een mooie opsteker, want door een ziekte eerder in het seizoen leek hij moeite te hebben zijn topvorm te halen. Zaterdag pakte Nuis ook al een zilveren medaille op de 1000 meter, maar het verschil met winnaar Pavel Koelizjnikov was meer dan een seconde.

'Hier heb ik echt heel hard voor gewerkt', vertelde Nuis, in 2017 ook al wereldkampioen op deze afstand, na afloop van zijn winnende race. De tijd was een stuk langzamer dan vorig jaar. Volgens Nuis kwam dat door de omstandigheden. 'Het is zwaarder dan vorig jaar, dat was vandaag wel duidelijk. Maar ik ben megablij dat ik hier heb gewonnen.'

Helemaal wedstrijdfit

Er was voorafgaand aan het WK veel discussie of de man uit Zoeterwoude mee zou mogen doen aan het WK. Nuis werd vlak voor de kwalificatiewedstrijden ziek en kon niet mee doen aan het belangrijke evenement. De KNSB wees de wereldkampioen toch aan, tot frustratie van zijn concurrenten, die zelfs een protest bij de bond aanspanden. 'Ik wil niet te veel woorden daar aan vuil maken', reageerde Nuis na zijn titel. 'Ik heb laten zien dat dat ik het waard ben om hier te starten en dat ik nu weer helemaal wedstrijdfit ben.

Voor Patrick Roest is het WK een toernooi geworden om snel te vergeten. Op de 5000 werd hij als torenhoge favoriet gediskwalificeerd nadat hij bij de start zijn bandje was vergeten. Op de 10.000 meter stortte de schaatser uit Lekkerkerk in de tweede helft van zijn race in elkaar en op de ploegenachtervolging werd hij gepasseerd.

Sterke slotrondes

De 1500 meter was voor Roest de laatste kans om nog wat van het WK te maken, maar al na anderhalve ronde waren zijn kansen op een medaille verkeken. En hij kon er nu niets aan doen. Tegenstander Takuro Oda was sneller gestart, maar de Japanner stapte op een blokje en ging vlak voor Roest onderuit. De Lekkerkerker moest om Oda heen en verloor veel tijd. Uiteindelijk reed hij na twee sterke slotrondes nog naar de elfde plaats.

Zaterdag verraste Jutta Leerdam op het WK afstanden met een gouden medaille op de 1000 meter. Met groot verschil won de schaatsster uit 's-Gravenzande de langste sprintafstand. Op de openingsdag van het toernooi won Leerdam ook al goud met de Team Sprint.

LEES OOK: Kjeld Nuis naar WK ondanks protest concurrenten