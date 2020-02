'Geef hun ouders maar eens flinke taakstraffen', vindt Aptroot na incident met jongeren

Een geschokte Aptroot sprak op Twitter openlijk zijn verontwaardiging uit. 'Ouders, waar zijn jullie? Ga opvoeden', schreef hij in hoofdletters. De Zoetermeerse burgemeester kreeg veel bijval op die tweet die hij afgelopen weekend - waarin hij weer een nacht meeliep met de politie - verstuurde. Dat liet hij maandagochtend weten. 'We moeten hier open over praten', benadrukt hij.

'We zien in toenemende mate dat kinderen al vanaf 13, 14 of 15 jaar de verkeerde kant op gaan', vertelt Aptroot. 'Ik erger me daar rot aan, dit betekent een heleboel ellende. Maar ik erger me het meest aan de ouders.'

Agressie

Hij noemt het 'schokkend' om te zien waar agenten mee te maken krijgen tijdens zo'n uitgaansnacht. 'Jongeren van 15 jaar oud die behoorlijk alcohol gedronken hebben, die flink geld bij zich hebben, een groot soort vlindermes en een kapmes, een levensgevaarlijk steekwapen. Drie agenten zijn nodig om zo'n jochie in de handboeien te slaan en af te voeren...'

' Je schrikt echt als je de agressie van die 15-jarigen ziet. Dan denk ik: ouders, waar zijn jullie mee bezig? Het is 3.00 uur in de ochtend, dit kind had allang in bed moeten liggen! Dat die kinderen foute dingen doen, neem ik hen kwalijk maar ik ben eigenlijk vooral kwaad op ouders die dit gewoon laten gebeuren.'

Ouders aanpakken

'Al dat softe gedoe en toespreken helpt niet', benadrukt Aptroot. We moeten ouders duidelijk maken: júllie zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor je kinderen. Natuurlijk: op school wordt ook opgevoed, de wijkagent en agenten op straat voeden ook op, maar de ouders zijn verantwoordelijk! Als ze die verantwoordelijkheid niet nemen, dan moeten we niet gaan pamperen maar moeten we die ouders hard aanpakken.'

Hij wijst erop dat hoge boetes opleggen niet altijd werkt, omdat sommige mensen hier het geld niet voor hebben en anderen juist makkelijk betalen en zich nergens wat van aantrekken. 'Geef die ouders nou maar eens flinke taakstraffen!', stelt Aptroot voor. 'Laat ze maar voelen dat we dit niet accepteren.'

Gebiedsverboden

Hij hamert erop dat niet alléén de ouders moeten worden aangepakt. Volgens hem zijn er vermoedens dat in bepaalde horecazaken zo'n 15-jarige gewoon alcohol krijgt. Dat gaat hij met de horeca-ondernemers bespreken. 'Ik vind dat dit soort kinderen op dit soort tijdstippen helemaal niet moet worden toegelaten in de horeca. Daar gaan we harde afspraken over maken. Het is onacceptabel dat minderjarigen op dit soort tijdstippen buiten rondlopen en de horeca in gaan.'

Zelf gaat de Zoetermeerse burgemeester dit soort overlastgevende jongeren gebiedsverboden opleggen. 'Ik ga gewoon zorgen dat ze een halfjaar niet in het Stadshart mogen komen', vertelt hij. 'Maar dat is niet de definitieve oplossing. Ik hoop dat in de Tweede Kamer, de landspolitiek, wakker wordt en dat we echt maatregelen gaan nemen.'

