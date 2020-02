Intieme David Bowie-show van Sven Ratzke in de Nieuwe Regentes

Tijdens Starman, de vorige tournee van Sven Ratzke in 2016, overleed David Bowie. Voor Ratzke was het toen moeilijk door te gaan. De theatrale aanpak en de personages die Bowie creëerde, als Ziggy Stardust en The Thin White Duke, waren Ratzkes' inspiratie. David Bowie zelf had hem nog toestemming gegeven voor die eerste show.

'Maar Bowie bleef knagen', vertelt Ratzke. 'Toen heb ik Where are we now gemaakt. Deze show is veel intiemer.' En dat voelt het publiek in de Nieuwe Regentes.

Een speciale plek

Hoewel Ratzke over de heel wereld reist met dit programma; het optreden in De Regentes is bijzonder. 'Dit is echt een speciale plek, je voelt dat het pand verschillende functies heeft gehad, in een oud badhuis is dit theater ontstaan, waar wij onze verhalen vertellen.'

En vertellen deed Ratzke, de show bestond uit zang, afgewisseld met humoristische anekdotes en interactie met het publiek.

