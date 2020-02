Verkeersoverlast verwacht door boerenprotest: 'Het wordt oppassen geblazen'

Automobilisten krijgen woensdag 19 februari in en rondom Den Haag mogelijk te maken met verkeersoverlast vanwege het nieuwe boerenprotest. Duizenden boeren willen woensdag wederom op de trekker naar Den Haag komen. Hoe groot de overlast gaat zijn en waar de problemen het ergst zijn is 'vooraf moeilijk in te schatten', zeggen Rijkswaterstaat en de ANWB.

Woensdag wil de organisatie Farmers Defence Force (FDF) met zo'n 7500 boeren naar Den Haag komen om te demonstreren. 'Als de tractoren drie stroken breed over de snelweg rijden, kan het oplopen. Hoe dichter je bij Den Haag komt, hoe groter de kans dat je last gaat krijgen', aldus de ANWB. 'Gelukkig is het op woensdagen rustiger op de snelwegen dan op dinsdagen en donderdagen.'

De bedoeling is dat het protest op de Koekamp plaatsvindt, naast Den Haag Centraal. De boeren kunnen hun trekkers op drie wegen in de buurt van het Malieveld parkeren. Voor hoeveel overlast de trekkers zullen zorgen is vooral giswerk. 'Dat er verkeershinder zal optreden, lijkt duidelijk. Maar de vorm zal bepalen hoeveel last we krijgen', aldus de ANWB.

'Zo veel factoren'

Rijkswaterstaat wacht af wat woensdag gebeurt: 'Het wordt opletten geblazen. Maar we weten niet wanneer ze gaan rijden, waar ze vertrekken, hoe de rest van de route is. Misschien is er wel of geen regen. Hoe rijden de tractoren, en hoe alert zijn automobilisten? Er zijn zo veel factoren.'

Origineel waren de boeren van plan om op 5 februari naar Den Haag te komen voor een massaal protest. Dat protest ging niet door na een vergadering van het Landbouw Collectief, de koepelorganisatie die bestaat uit zowel traditionele belangenbehartigers zoals LTO als protestgroepen als Agractie en Farmers Defence Force.

Hakblok

Het protest van 19 februari is georganiseerd door FDF. In een open brief laat de groep weten waarom ze ervoor gekozen hebben opnieuw te demonstreren. 'De stikstofdiscussie in de Tweede Kamer begint de 20e februari 's morgens vroeg, later op de dag komen de Mesdagcijfers naar buiten. Willen we dus invloed hebben op de discussie in de Kamer, moeten we ons dus wel de 19e laten horen.' Ook vindt de protestgroep dat er te weinig is gedaan met het plan van het Landbouw Collectief.

Het FDF schrijft 'een grote organisatie met invloed' te willen worden. Ook eist de protestgroep excuus van Carola Schouten (CU), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De brief wordt afgesloten met een waarschuwing: 'Wij laten Den Haag trillen op haar grondvesten! En zijn ze bang? Ja, het gaat ze dun door de broek! De vergadering van de kamer is al afgelast! Denken ze nu de angel uit het protest te hebben gehaald? Helaas, daar kwamen we niet voor! Nu gaat Den Haag op het hakblok!'