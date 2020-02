Complete verwoesting in Turks restaurant: 'Ik vrees voor mijn leven en moet mezelf beschermen'

Kapotte ruiten, gesneuvelde glazen, een gebroken barblad, de keuken overhoop gehaald, de wc’s aan gort geslagen, de bekleding van de banken open gesneden en zelfs alle lampen van het plafond getrokken. Het is maandagochtend een trieste aanblik bij het restaurant aan de Johanna Naberweg. Werkelijk alles is kapot.

De eigenaresse denkt met enige zekerheid te weten wie er achter de vernielingen zitten. Ze wil uit angst niet bij naam genoemd worden. 'Ik mag van sommige mensen geen zaak openen als vrouw zijnde', zegt ze kwaad. 'Ik kom uit Turkije en draag een hoofddoek. Ik mag niet werken, omdat er misschien wel mannen naar me kijken. Dat is de simpele reden.'

Twee weken eerder ook al vernield

De eigenaresse kreeg zaterdagochtend het gevreesde telefoontje van een van haar medewerkers. 'Het is weer gebeurd, zeiden ze tegen me. Ik wist niet wat me overkwam.' Want twee weken eerder werd het restaurant ook al vernield. 'Toen was het niet zo erg als nu en konden we na een dag weer open. Nu weet ik niet hoe lang het duurt voordat we weer verder kunnen.'

Maar dat ze verder wil is wel duidelijk. 'Ik voel me nu sterker, na deze gebeurtenis. Ik ben bang, omdat ik drie kinderen heb. Maar ik weet zeker dat ik deze zaak niet ga sluiten vanwege een stel zieke mensen. Ik blijf ervoor vechten, maar ik vrees voor mijn leven en moet mezelf beschermen.'

Daarom neemt ze nu afstand. 'Ik wil even nadenken hoe ik nu verder moet. En ik wacht totdat de verdachten opgepakt zijn of tot er een andere oplossing is, zodat ik door kan met mijn werk.'

Politie-onderzoek loopt

De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie. 'Ze zijn langs geweest.' Maar hoe het er nu precies voor staat weet ze niet. Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen of er al een verdachte in beeld is. 'Er is nog niemand aangehouden. Maar we houden er rekening mee dat het om iemand gaat die iets tegen de eigenaresse of het restaurant heeft.'

Volgens de eigenaresse zouden er na de eerste vernielingen DNA-sporen zijn aangetroffen en wacht ze nog op de uitslag van dat onderzoek. Daar kon de politie niet op ingaan. 'Ik kan alleen maar zeggen dat we sporenonderzoek hebben gedaan, maar wat voor sporen precies, kunnen we vanwege het onderzoek niet zeggen.'

Hulp van familie

Ondertussen probeert de eigenaresse tussen alle scherven en rommel te bedenken hoe ze verder moet. 'Vandaag is er iemand van de verzekering geweest om naar de schade te kijken. En mijn vrienden en familie willen me heel graag helpen met opruimen.'

Dat er mensen zijn die haar willen helpen sterkt haar. 'Ik zit hier nu sinds 2018. Ik heb zo veel gedaan voor de toekomst van mijn kinderen. Ik laat hun toekomst niet verpesten door zoiets.'