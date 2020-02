Moordzaak Schilderswijk: 'We zagen hem liggen, hij had gaatjes in zijn buik.'

Abdulaziz U. moet zich dinsdag voor de rechter verantwoorden voor de moord op een man in de Haagse Netscherstraat. Het slachtoffer werd 8 januari vorig jaar neergeschoten en overleed. Verdachte U. meldde zich niet veel later in het politiebureau.

Veel mensen in de Netscherstraat denken aan vuurwerk als ze die dinsdagmiddag drie knallen horen. Maar dan zien ze het slachtoffer liggen. 'Een Turkse man van in de 40 met wat langer haar', zegt een buurtbewoner. Een vrouw die ook in de straat woont hoort de schoten, ziet het slachtoffer en gaat bij hem kijken: 'We zagen hem liggen, tilden zijn T-shirt op en hij had gaatjes in zijn buik.'

Het slachtoffer is een 48-jarige man. 'Een aparte man', zeggen buurtbewoners die hem kennen. Later blijkt dat de schutter de overbuurman van het slachtoffer is. Tijdens een eerdere rechtszaak tegen hem, geeft hij te kennen dat hij handelde uit noodweer. De twee zouden ruzie hebben gehad. Een buurman moet worden gehoord als getuige. Die buurman zou een vrouw om 'genade' hebben horen smeken. Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum blijkt dat de inmiddels 52-jarige schutter volledig toerekeningsvatbaar is.

Telefoontaps opnieuw vertaald

De advocaat van de man wil dat afgeluisterde telefoongesprekken opnieuw worden beluisterd. De politie zou gesprekken verkeerd interpreteren. De verdachte zegt volgens zijn advocaat in de gesprekken iets anders dan de politie denkt dat hij zegt. In het voortraject is er ook gedoe met een belangrijke getuige. Veel mensen hebben de schoten gehoord, de getuige zou de enige zijn die het ook heeft zien gebeuren. Maar hij trekt in november zijn verklaring in. De politie zou hem onder druk hebben gezet.

De zaak tegen Abdulaziz U. begint dinsdag om 9.00 uur.