The show must go on: Het Veur Theater gaat toch door

Even zag de toekomst er voor Het Veur Theater in Leidschendam er erg onzeker uit. Het theater kwam bijna 50.000 euro te kort om door te kunnen gaan en schortte alle voorstellingen op. Door samenwerking met theater Ludens uit Voorburg, subsidie van de gemeente en een doneeractie van een betrokken fan is het theaterseizoen 2020-2021 toch nog veiliggesteld.

In november 2019 zag de situatie er dermate slecht uit dat Het Veur Theater er tijdelijk voor koos om alle voorstellingen voor onbepaalde tijd op te schorten. De reden? Een tekort van 48.000 euro. Bestuurslid Alfred van Kesteren noemt het een spannende periode. 'Mensen die bij ons de verlichting en de techniek regelen doen dat niet gratis', zegt hij. 'Het was voor ons spannend of we door konden gaan met de programmering voor het komend seizoen. Gelukkig hebben we het financiële deel op kunnen lossen.' Ook van binnenuit werd Het Veur gesteund. Zo begon Tessa Hoenselaar een inzamelingsactie om het theater, waar haar moeder ieder jaar optreedt, te redden. Ze haalde 4000 euro op.

Het is niet voor het eerst dat Het Veur in financiële problemen zit. In 2011 werd flink bezuinigd op het theater in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Twee theaters, Camuz en de Tobbe, kozen ervoor om samen te werken en vormden samen theater Ludens. Het Veur werd gevestigd in het voormalige pand van Camuz. Twee jaar geleden dreigde het doek al te vallen.

Eén organisatie

Rogier Helwig, directeur van theater Ludens, is enthousiast over de samenwerking tussen de twee theaters. 'Wij kijken er naar uit om in 2021 als één organisatie verder te gaan. Hoe we dat precies gaan doen en onder welke naam, gaan we in de komende periode bespreken.' Van Kesteren van Het Veur Theater hoopt het huidige seizoen zo goed mogelijk af te sluiten. 'Dit, samen met de opbrengsten van de particuliere doneeractie, geeft zekerheid om er een mooi seizoen van te maken. Hierdoor is er nu ook de ruimte om de samenwerking met Ludens vorm te gaan geven.'

Beide theaters hebben van de gemeente de benodigde subsidie ontvangen om het theaterseizoen van 2020-2021 rond te krijgen. Daaraan zit door de gemeente de voorwaarde verbonden dat er vóór de zomer van 2020 een plan op tafel ligt voor de toekomst.