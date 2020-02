ADO Den Haag: geen kwetsende spreekkoren richting Ihattaren

Tijdens de wedstrijd gingen op sociale media al snel verhalen dat ADO-supporters 'Mo, waar is je vader nou' zouden hebben gezongen, verwijzend naar de in oktober overleden vader van de jonge voetballer. Tijdens de televisie-uitzending werd ook door Fox Sports gezegd dat de ADO-aanhangers zich met dit lied misdragen zouden hebben.

Na de wedstrijd bleek al dat niemand van de aanwezigen dit spreekkoor had gehoord. Volgens supporters van ADO werd er gezongen: 'Homo's vieren carnaval'. ADO heeft maandag zelf een onderzoek gedaan naar wat er in het Cars Jeans Stadion te horen is geweest. 'ADO Den Haag heeft een dergelijk spreekkoor tijdens de wedstrijd niet waargenomen en heeft hier tijdens en na de wedstrijd ook geen melding en/of bevestiging van gekregen', zo verwijzen ze naar het vermeende spreekkoor. 'Na het bestuderen van de beelden en geluidsfragmenten kan worden bevestigd dat het desbetreffende spreekkoor richting de PSV-speler niet aan de orde is geweest.

Knuffelclub

De voorzitter van de supportersvereniging van ADO Jacco van Leeuwen gaf na afloop aan de commotie te betreuren. 'Het ene moment ben je de knuffelclub, en het andere moment de club die over overleden vaders zingt.' Van Leeuwen schrok zich rot toen hij zaterdagavond in het stadion vernam dat er ophef was over de spreekkoren. 'We zaten elkaar aan te kijken van 'wat gebeurt hier nou?' Een twitteraar verstaat het verkeerd en iedereen gaat los.'