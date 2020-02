Wereldkampioene Jutta Leerdam even terug in 's-Gravenzande: 'Een droomseizoen'

Leerdam behoorde ondanks de Europese titel op deze afstand niet tot de grote favorieten voor de wereldtitel. Bij de wereldbekerwedstrijden wist de Westlandse geen medailles te winnen. Leerdam wilde daarom vooral zo hard mogelijk rijden. 'Ik wilde heel graag een heel hard rondje rijden in Salt Lake en dan doortrekken en dat is gelukt. Mijn rondje was 26,1 en volgens mij is dat een wereldrecord voor een rondje.'

Na het zien van de rondetijd dacht Leerdam nog maar een ding. 'Doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dat is gelukt. Alles viel op zijn plaats en toen was ik ineens wereldkampioen. Ik ben er echt heel blij mee', zegt ze tegen mediapartner WOS.

WK Sprint

Het seizoen zit er voor de schaatsster nog niet op. Leerdam is een paar dagen in Nederland om op adem te komen, maar vertrekt dan al snel weer naar Hamar voor het WK Sprint. Ook hier hoopt de 's-Gravenzandse een medaille te winnen. 'Maar het seizoen is sowieso al geslaagd', zegt ze tevreden. 'Op het NK werd ik twee keer Nederlands kampioen, op het EK Europees kampioen en nu ben ik ook wereldkampioen. Het is echt een droomseizoen.'

