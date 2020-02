Burgemeester worden van Den Haag? Vanaf volgende week kan je solliciteren

De vacature voor burgemeester van Den Haag wordt volgende week opengesteld. Daarna kunnen mensen die Pauline Krikke willen opvolgen, gaan solliciteren. Dat maakte de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, maandagavond bekend. Hij nam in de raadzaal de profielschets met eisen waaraan die nieuwe burgemeester moet voldoen officieel in ontvangst.

De Haagse gemeenteraad had die schets in twee ronden vastgesteld. Aanvankelijk was hij nog net niet scherp genoeg, vond de politiek. Daarom werd de eerste versie puntiger geformuleerd en aangescherpt, zoals dat in politieke taal heet. Nu kreeg de profielschets lof van Smit. Een no-nonsens-lijst, oordeelde hij. Alhoewel hij op sommige punten nog wel wat opheldering wilde. Zo vroeg de raad om een integer bestuurder. Maar wat is dat dan precies, wilde Smit weten.

Alle partijen in de gemeenteraad benadrukten voor het aanbieden van de schets nog wel wat zij de belangrijkste punten vinden. Iemand met gezag, een man of vrouw die kan zorgen voor verbinding, een kandidaat die zich bewust is van de geschiedenis van Den Haag, veel talen spreekt, een goede relatie kan onderhouden met buurgemeenten. Met humor en ervaring met de openbare orde en veiligheid, klonk het daarom. Of: een combinatie van Anouk en Louis Couperus, zoals D66-fractieleider Dennis Groenewold het omschreef.

Eerder dan voorzien

De commissaris van de Koning stipte zelf nog even fijntjes aan dat hij 'eerder dan voorzien' een nieuwe profielschets moest komen ophalen in Den Haag. Een subtiele verwijzing naar het voortijdige vertrek van Pauline Krikke.

Smit schetste tijdens de extra raadsvergadering ook de procedure die nu in gang wordt gezet. Volgende week verschijnt de vacature op websites en in bladen. Binnen drie weken moeten mensen die zich geroepen voelen, reageren met een brief aan de majesteit. De commissaris vervult daarbij een belangrijke rol, omdat hij namens de koning moet toezien op een goed en integer bestuur. Hij maakt een eerste selectie en voert vervolgens ook een aantal gesprekken met kandidaten die hij geschikt acht. Daarna komt de vertrouwenscommissie van de Haagse raad bij Smit op bezoek. Die krijgt van hem inzicht in álle sollicitanten en hoort ook van de commissaris welke kandidaten hij wel en welke hij minder geschikt vindt.

Designated survivor

Met die geschikte mensen gaat de vertrouwenscommissie ook gesprekken voeren. Eventueel nog aangevuld met kandidaten die niet door Smit werden geselecteerd, maar waarin de commissie wel vertrouwen heeft. Die commissie komt daarna met een voordracht van twee mensen. De eerste zou het moeten worden, de tweede is – in de woorden van Smit – een 'designated survivor'. Iemand die in beeld komt als de eerste onverhoopt toch afvalt. Tijdens een besloten vergadering zou de gemeenteraad eigenlijk alleen nog maar de eerste voorkeur moeten bekrachtigen. Het is zeker niet de bedoeling dat de raad het werk van die vertrouwenscommissie dunnetjes overdoet, aldus Smit.

De commissaris van de Koning benadrukte dat het hele proces zich in het diepste geheim moet afspelen. Niet omdat hij van achterkamertjes houdt, maar om te voorkomen dat de kandidaten die het uiteindelijk niet worden, beschadigd raken. Hun huidige werkgever zou dan weten dat dat ze hebben gesolliciteerd en zich kunnen afvragen 'wat moet ik hiermee'. Daarom drukte Smit iedereen op het hart om niet uit de school te klappen. 'Want dan leg ik de zaak stil, doe ik aangifte en dan zien we wel wat er gebeurt.'

Burgemeestersverkiezing

Vorige week pleitte de landelijke beweging Meer Democratie voor een burgemeestersverkiezing in Den Haag. Dat zou kunnen door in de profielschets op te nemen dat de kandidaten zichzelf kenbaar moeten maken. Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleitte daar maandagavond ook voor. Maar een voorstel om dat in de profielschets op te nemen, haalde het niet.

