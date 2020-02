Meer mensen willen in de zorg werken, maar hoe voorkom je dat personeel wegvlucht?

De zorginstelling, met onder meer vestigingen in Gouda en Zoetermeer, heeft op dit moment twintig vacatures. Maar door pensionering zien ze bij WelThuis de komende drie jaar daar zeker honderd bij komen. Steeds meer mensen kiezen voor een opleiding in de zorg, blijkt uit cijfers van regionale opleiders. Dat stemt de hoofd personeelszaken van de zorginstelling tevreden, maar zorgen zijn er wel over het afbreukrisico.

'Ook wij kennen het beeld dat mensen er snel de brui aan geven', vertelt HR-manager Monique Tent. 'We zien dat medewerkers weleens een andere verwachting van het werk hebben als ze met de opleiding starten en er een toch wat geromantiseerd beeld op nahouden.' Het is daarom dat ze binnenkort een voorwerkperiode introduceren voor zijinstromers.

Inwerkperiode om vroegtijdig stoppen te voorkomen

'Ze starten bij ons als aspirant-leerling en kunnen dan na drie maanden tegen ons zeggen 'dit past bij mij of dit werk past niet bij mij', legt Tent de werkwijze uit. 'Daarmee hopen we de realiteit wat beter te laten zien, zodat het afbreukrisico kleiner wordt.'

De toename van het aantal zorgleerlingen zorgt ook voor problemen bij stages. Bij WelThuis komt het bijvoorbeeld geregeld voor dat niet voor iedereen die dat wil een geschikte stageplek beschikbaar is, terwijl er ook momenten in het jaar zijn dat niemand stage loopt.

Andere stageperiodes?

'Scholen hanteren vaak dezelfde stageperiodes, waardoor er onvoldoende spreiding is tijdens een schooljaar', vertelt Tent. 'Hierdoor komt het voor dat we aan het begin van het schooljaar ruimte hebben om stagiaires te plaatsen, terwijl in het tweede halfjaar de ruimte ontbreekt. We gaan daarover met de scholen in gesprek, om te kijken of we dat beter met elkaar kunnen afstemmen.'

Aan de andere kant zijn er voorbeelden bekend waarbij stagiaires in onze regio aan hun lot worden overgelaten. Bij het meldpunt Stagemisbruik van vakbond FNV kwamen de afgelopen maanden zeker 123 klachten binnen uit onze regio. Door gebrek aan personeel komt het volgens de bond te vaak voor dat opleidingen niet de juiste begeleiding krijgen, waardoor de toekomst van de zorg op het spel staat.

Meer dan tweeduizend meldingen kwamen binnen bij het landelijk meldpunt Stagemisbruik. De FNV constateert burn-outs, studievertraging en stoppen met de opleiding als gevolg van problemen tijdens de stageperiode in de zorg.

Enkele klachten die gemeld zijn:

- 'Je staat alleen, krijgt nauwelijks begeleiding en moet door vallen en opstaan het vak maar leren.'

- 'Tijdens mijn stageperiode heb ik vijf verschillende begeleiders binnen één jaar gehad. Er was geen tijd voor mij.'

- 'Ik moest medicijnen geven zonder de juiste volgorde van de pillen te kennen.'

(bron: FNV)

Gebrek aan begeleiding

Hoewel ze bij WelThuis het beleid hanteren dat er voldoende gediplomeerd personeel aanwezig moet zijn om leerlingen te begeleiden, zijn er ook vanuit die instelling vergelijkbare klachten binnen gekomen bij het meldpunt. Laurence Mannot, locatiemanager van verpleeghuis De Rozentuin in Zoetermeer, herkent zich niet in die klachten:

Ook Monique Tent zegt dat ze er alles aan doen om te voorkomen dat stagiaires alleen komen te staan. 'Het kan zijn dat een leerling verderop in de leerjaren alleen staat op een woning, maar ondersteuning is nooit ver weg. Alleen staan bij ons is er niet bij.'