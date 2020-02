Martin Jol: 'Situatie bij ADO Den Haag is al jaren instabiel'

'Ik maak me heel het jaar al zorgen om ADO Den Haag', zegt technisch adviseur van de residentieclub, Martin Jol. 'Ik maakte me vorig jaar ook al zorgen. Toen stonden we begin april derde van onderen.' De oud-speler van ADO is openhartig over de huidige situatie van de club. 'Het zal niet makkelijk zijn. Maar het gat van vijf punten is te overbruggen.'

Want vijf punten is het verschil tussen de zeventiende plek waar ADO Den Haag staat en de zestiende plaats waar PEC Zwolle staat. Als dat zo blijft tot het einde van de competitie zou dat betekenen dat de Haagse club direct degradeert en de vereniging uit Overijssel nacompetitie moet spelen. Deze penibele situatie is geen verrassing voor Jol. 'Buiten die paar jaar met Dimitri Bulykin en František Kubík is de situatie al jaren instabiel', zegt hij erover. 'Ik verbaas me over reacties van mensen. Ze verwachten dat ADO in december en januari bovenin meespeelt.'

Jol denkt dat handhaving lastig is, maar wel mogelijk. 'We moeten minstens één plek omhoog', zegt hij. 'Dan spelen we nacompetitie en blijven we er sowieso in. We hebben specifieke kwaliteiten nodig. Spitsen Michiel Kramer en Tomas Necid hebben het tot nu toe niet laten zien. Trainer Alan Pardew denkt misschien dat Omar Bogle het wel kan. Hij heeft in ieder geval laten zien te kunnen voetballen. Maar nu moet hij een goal maken. Dat moet meezitten.'

'Te gek dat Sam Stubbs de leider moet worden'

De technisch adviseur vindt ook dat het leger oudgedienden zich moet tonen. 'Het is te gek voor woorden dat een jongen van 21 (Samm Stubbs red.) de leider moet worden. Jongens als Lex Immers, Aaron Meijers, Michiel Kramer, Tomas Necid en Tom Beugelsdijk kunnen misschien het verschil maken. De versterkingen die in de winterstop zijn gehaald, hebben tijd nodig. Daarom weet Pardew ook niet wat zijn beste team is. Dick Advocaat haalde twee jaar geleden als trainer bij Sparta ook zes of zeven man erbij. Toen lukte het hem ook niet. Het is enorm moeilijk om nieuwe jongens in te passen. Maar wat hadden wij dan verwacht? Dat Pardew met hetzelfde elftal zou doorgegaan. Dat team stond ook zeventiende.'

Maar had ADO zich niet beter kunnen versterken met drie gerichte aankopen van andere eredivisieclubs? Jol is daar niet zo zeker van. 'Je hebt altijd een trainer nodig', zegt de oud-trainer van onder andere Tottenham Hotspur. 'En de trainer moet het doen. Er zijn geen trainers die binnenkomen en vervolgens zeggen: 'zeg maar wat ik moet doen'. Dat zou ik zelf ook niet geaccepteerd hebben. Ik heb het zelf meegemaakt bij een club. Binnen een week heb ik diegene de kleedkamer uitgeflikkerd. En bovendien. Je mag drie versterkingen uit de eredivisie aanwijzen. Wie zou je halen? ADO heeft geen miljoenen te besteden. Wat iedereen vergeten is, is dat er afgelopen zomer acht spelers zijn gehaald en die hebben een vermogen aan salaris gehad. Vijf daarvan zijn er alweer weg.'

'Heel gek dat er geen allochtonen in het eerste elftal lopen'

De frustratie bij Jol zit hem in het beleid de afgelopen jaren. 'Ik wil een club met alleen maar Haagse mensen', zegt hij daarover. 'Dat is natuurlijk al heel lang niet zo. Er zijn een heleboel mensen in Den haag die het qua beleid de afgelopen jaren beter hadden gedaan. Want hoe kan het zijn dat wij al jaren geen jeugdspelers in het eerste elftal krijgen. Iedereen zegt: 'er is geen talent'. Dat is niet zo. Want er is zat talent. Dat er geen allochtonen in het eerste elftal lopen, is natuurlijk heel gek. Alleen bij ADO is dat niet. Dan gaan jeugdspelers ook nog eens weg naar andere clubs. Hoe komt dat? En hoe komt het dat we een relatief oud elftal hebben?'

'Ik sta ADO bij als adviseur', vervolgt Jol. 'Ik hoop dat er een koers wordt bepaald waardoor de club uit de problemen komt. Ik ga Mohammed Hamdi helpen een nieuwe structuur op te zetten. Dat de opleiding tot wasdom komt. In de toekomst wil ik dat jongens als Becker weggaan voor vijf miljoen. Hoe kan het zijn dat El Khayati, die zoveel doelpunten heeft gemaakt en assists heeft gegeven, voor een habbekrats weggaat en niet voor tien miljoen? Dan vraag ik me af hoe dat mogelijk is. Dat ligt niet aan Mo. Ik heb niemand zo hard zien werken als Mo. En die mensen daarvoor hebben ook hard gewerkt. Maar ze hebben ons wel in deze situatie gebracht. Daar willen we nu uitkomen.'

