'Pikpraat-app tegen nafluiten en sissen moet ook in Den Haag worden ingezet'

De raadsleden Richard de Mos en Arjen Dubbelaar van die partij willen dat de gemeente meer actie onderneemt tegen het nasissen, hinderlijk volgen en lastigvallen van vrouwen. Het Gerechtshof in Den Haag haalde recent een streep door een sis-verbod in Rotterdam omdat het in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Daarom willen de raadsleden dat de Tweede Kamer de regelgeving op dit gebied wijzigt.

Maar dat wil niet zeggen, stellen de raadsleden, dat de gemeente ondertussen niets kan doen. 'We moeten niet accepteren dat vrouwen in Den Haag seksueel worden geïntimideerd.' Vandaar hun pleidooi om een Rotterdams initiatief hierheen te halen. Bij de buren kwamen er in het eerste halfjaar na de introductie van de StopApp, 1.400 meldingen binnen.

In Rotterdam werd drie jaar geleden een Pikpraat-App ingevoerd tegen straatintimidatie. | Foto: ANP

Uitgebreid

De Mos en Dubbelaar zouden wel graag zien dat de functies hier worden uitgebreid. Er moeten volgens hem ook beelden van de camera van een telefoon kunnen worden toegevoegd.

'Filmen in de openbare ruimte valt onder de 'vrijheid van informatiegaring', ook dat is vrijheid van meningsuiting. Wanneer iemand wordt geïntimideerd, kan deze app worden gestart. De beelden worden via de app live opgeslagen en kunnen pas na een bepaalde periode gewist worden, in het geval dat de telefoon wordt afgepakt. Indien nodig kunnen deze beelden dan gebruikt worden voor een strafrechtelijke vervolging. Hiermee kan je met je telefoon direct melding maken van intimidatie op straat en maak je het doen van aangifte ook laagdrempelig', aldus De Mos en Dubbelaar.

Boetes

Hart voor Den Haag wil verder dat het stadsbestuur ook een actieve lobby richting het Rijk begint om boetes voor het respectloos na-sissen en naroepen van vrouwen via de APV wel mogelijk te maken.