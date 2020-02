Politie en gemeente bereiden zich voor op boerenprotest in Den Haag

Als het aan Farmers Defence Force (FDF) ligt stroomt woensdag de hele Koekamp in Den Haag vol met protesterende boeren. Het is de derde keer dat de boeren in Den Haag actie gaan voeren. De gemeente Den Haag treft maatregelen om alles in goede banen te leiden en waarschuwt voor extra drukte in de stad. De eerste boeren kwamen dinsdagavond al naar Den Haag.

Omroep West volgt het boerenprotest woensdag live. Op de radio begint Muijs in de Morgen al om 6.00 uur. Live-updates volgen de hele dag via de app of onze website.

De boeren trekken woensdag weer richting Den Haag om te protesteren tegen het stikstofbeleid. De organisator van het protest, Farmers Defence Force, verwacht ongeveer 7500 boeren op de Koekamp in Den Haag. De politie gaat uit van een groter aantal demonstranten. Zij verwachten rond de 10.000 demonstranten en 5000 tot 6000 tractoren.

De FDF heeft de boeren verzocht niet over de snelweg naar Den Haag te rijden. In de stad zijn op de Benoordenhoutseweg, de Bezuidenhoutseweg en de Van Alkemadelaan parkeerplaatsen voor de tractoren vrijgemaakt.

Niet op de snelweg

De politie heeft boeren die met hun tractor naar de stad willen gevraagd om zich in de ochtend te melden op één van de zes verzamelpunten in het land. Daar worden afspraken gemaakt over hoe er naar Den Haag getrokken wordt. De politie wil voorkomen dat de tractoren via de snelwegen naar Den Haag rijden en zal waarschijnlijk een gedeelte van de route meerijden.

Hoe de politie zal reageren als boeren hun eigen plan trekken, is lastig te zeggen. 'We zullen proberen het gesprek aan te gaan met de boeren en te handhaven waar nodig', zegt een woordvoerder van de politie. 'Per situatie verschilt wat mogelijk is, maar we hebben natuurlijk geen gelijk aantal tractoren om ertegenover te zetten.'

Gemeente bereid zich voor

De gemeente Den Haag verwacht dat de stad woensdag drukker wordt dan normaal, maar verwacht niet dat de stad op slot gaat. 'We werken met mobiele versperringen', zegt een woordvoerder op het stadhuis. 'Die kunnen we inzetten als het nodig is. Er komen dus niet van die robuuste afzettingen zoals met Koningsdag.'

Op het Haagse stadhuis is goede hoop dat het protest minder problemen geeft dan de vorige keren. 'De actie is al voor de derde keer in Den Haag en dus hebben we veel geleerd', zegt de woordvoerder. 'We weten beter wat wel en wat niet werkt. Ook de organisatie weet inmiddels meer en is er bijvoorbeeld achter dat de achterban vroeg geïnformeerd moet worden over de regels. Wij verwachten daarom dat alles deze keer beter volgens afspraken en regels zal verlopen.'

Vertraging openbaar vervoer

De gemeente roept mensen op om met het openbaar vervoer of de fiets naar de stad te komen vanwege de verwachte drukte.

De HTM houdt ook rekening met de protesten en laat uit voorzorg verschillende trams omrijden. Andere lijnen kunnen te maken krijgen met grote vertraging, maar de HTM kijkt woensdag pas of het noodzakelijk is om de routes van deze lijnen ook aan te passen.

Vissers

Ook vissers zijn solidair met de boeren. Zij sluiten zich aan bij het protest. Volgens Job Schot, voorzitter van de visserbond Stichting Eendaad Maakt Kracht, zijn veel vissers angstig over het voortbestaan van hun familiebedrijven. 'Het gaat bij ons niet direct om stikstofbeleid, maar Noordzeevissers worden net als agrariërs opgeofferd voor dubieus milieu- en klimaatbeleid.'