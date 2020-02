Minder geweld tegen HTM-medewerkers: 'Maar elk incident is er een te veel'

Het aantal geweldsincidenten tegen medewerkers van de HTM is de afgelopen jaren gedaald. Dat komt mede door de inzet van stewards op de tram. Isaï van Dinter is een van die stewards. 'Je wordt soms agressief benaderd als je een kaartje controleert. Je weet dat het er bij hoort, maar het is natuurlijk niet prettig.'

De HTM heeft de afgelopen jaar veel geïnvesteerd om het geweld tegen medewerkers terug te dringen. En met succes. In 2013 waren er 73 geweldsincidenten, terwijl dit er vorig jaar nog maar zestien waren. Toch is woordvoerder Marijke Poppelier niet tevreden. 'Elk incident is er een te veel en we doen er alles aan om onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.'

De daling komt onder meer door de inzet van BOA's, meer opleidingen voor het personeel en de inzet van stewards. 'Ze gaan mee op de tram en in de bus', legt Poppelier uit. 'Ze controleren kaartjes, maar kunnen ook informatie geven en staan op de haltes als controle. We hebben signalen van reizigers gekregen dat ze dit erg prettig vinden.'

Leuk en mooi vak

Het werk bij de Haagse vervoersmaatschappij bevalt de stewards Monica Lobo en Isaï van Dinter goed. 'Ik ben blij dat de HTM deze functie in de wereld heeft gebracht', zegt Lobo. Collega Van Dinter vult haar aan: 'Het is een leuk en mooi vak. En het is ook nog eens erg gezellig.'

Ondanks dat ze blij zijn met het werk, hebben ze wel af en toe te maken met agressie van reizigers. 'Ik was een keer met een andere collega aan het werk en we zagen een persoon die instapte zonder in te checken', beschrijft Lobo. 'We gingen ernaartoe en de persoon viel mijn collega bijna aan. Ik ben er op afgestapt en vroeg waarom hij zo deed. Dus hij zegt: ja hij controleert me. Dus ik leg uit dat dat juist de bedoeling van ons werk is.'

Bekeuring uitschrijven

Van Dinter legt uit hoe de stewards normaal gesproken omgaan met mensen zonder geldig vervoersbewijs. 'Ik heb een keer een man om zijn kaartje gevraagd, maar hij gaf aan dat hij die niet had. Normaal geven we ze dan de optie om of een kaartje te kopen of bij de volgende halte uit te stappen.'

Deze man wilde het allebei niet, zegt Van Dinter. 'Hij wilde dat we een team op zouden roepen om een bekeuring uit te schrijven. Dus ik neem wat afstand om een team op te roepen en ineens wordt hij verbaal heel agressief. Volgens hem probeerde ik een team achter zijn rug te laten komen en begon hij te schelden. Je weet dat het bij het werk hoort, maar het is natuurlijk nooit prettig.'

Veiligheid

De reizigers geven aan het fijn te vinden dat de stewards er zijn. 'Je kunt ze altijd om informatie vragen, dat vind ik wel erg fijn', vertelt een vrouwelijke reiziger. 'Maar ook voor de veiligheid is het wel goed', vult haar reisgenote aan. 'Je ziet zo veel geweld tegenwoordig. Dan is het goed dat er behalve de chauffeur iemand extra aanwezig is die direct kan ingrijpen als het nodig is.'

