Bondscoach Max Caldas stopt na de Olympische Spelen bij de hockeymannen

Max Caldas stopt na de Olympische Spelen in Tokio als bondscoach van de hockeyheren. De Leiderdorper heeft het bestuur van de Nederlandse hockeybond (KNHB) laten weten dat hij na een dienstverband van tien jaar toe is aan een nieuwe uitdaging.

'Natuurlijk had ik dit besluit ook pas na Tokio kunnen nemen', liet de 46-jarige geboren Argentijn weten. 'Maar de relatie tussen de KNHB en mij is er altijd een van openheid geweest. Daarom heb ik mijn gevoel met hen besproken. De duidelijkheid die er nu is, is goed voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de spelers. Vandaag is er aandacht voor deze stap van mij, daarna kan de focus van alle betrokkenen weer vol op het traject naar Tokio.'

Caldas begon eind 2010 als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. Hij grossierde in prijzen bij de dames. Zo haalde hij met de hockeysters onder meer de olympische titel (2012), de wereldtitel (2014) en de Europese titel (2011).

Minder prijzen bij de mannen

Op verzoek van de KNHB stapte Caldas na het gewonnen WK in 2014 over naar de mannenploeg. Daarmee haalde hij minder prijzen. Vooral de vierde plek bij de Olympische Spelen in 2016 was teleurstellend. Met de hockeyers won hij twee Europese titels (2015 en 2017) en eindigde hij als tweede bij het WK in 2018.

