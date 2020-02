Beloning voor gouden tip over brand die 80 mensen dupeerde

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De brand breekt uit in de vroege ochtend van zondag 7 april 2019 in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Spieringweg. Behalve opslag- en kantoorruimtes, waren er ook een aantal woningen. De mensen die in het gebouw aanwezig waren, konden op tijd naar buiten. Er zijn geen gewonden gevallen, maar het pand werd volledig verwoest en de totale schade loopt in de miljoenen.

De schade is enorm | Beeld: Politie

Onderzoek wijst uit dat de brand tussen 4.30 en 5.00 uur is aangestoken. Op bewakingsbeelden van binnen in de loods is een man te zien die daar hoogstwaarschijnlijk mee te maken heeft. Hij loopt een trap op en verdwijnt een ruimte in. Kort nadat hij daar vandaan komt, zijn er knallen te horen. Daarna zijn de eerste rookwolken en vlammen zichtbaar.

Man in auto

De verdachte heeft vermoedelijk een handlanger, die buiten op hem wachtte. Waarschijnlijk is de man die binnen rondliep de bestuurder van de auto waarin ze samen arriveerden. De bijrijder is tijdens de brandstichting niet bij de auto weg geweest.

De politie denkt dat de mannen in een Opel Corsa reden, met een bouwjaar tussen 2001 en 2006. Terwijl in de loods het vuur om zich heen greep, scheurde die auto met hoge snelheid weg over de Spieringweg. Daarna ontbreekt ieder spoor van de verdachten.

De Opel Corsa van de verdachte | Beeld: Politie

Opvallende broek

De vermoedelijke brandstichter droeg een bodywarmer over een capuchontrui of vest. Het meest opvallend is zijn broek: die heeft op het linker bovenbeen twee reflecterende strepen. De politie hoopt dat hij wordt herkend, mogelijk in combinatie met de Opel Corsa. Ook meer informatie over het motief voor de brandstichting is welkom bij de politie.

De verdachte | Beeld: Politie

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem