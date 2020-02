Sleutels uit gestolen rugtas gebruikt om woning binnen te komen

Een 19-jarige man is tijdens het uitgaan bestolen van zijn rugtas. Daarin zaten onder andere zijn huissleutels en een loonstrook met daarop zijn adres. Terwijl de man nog aan het feesten was, kreeg zijn moeder thuis de schrik van haar leven toen er plotseling een vreemde man in huis stond, die met de sleutels was binnengekomen. Er is beeld van de man die de rugtas meeneemt uit het café. Hij is niet de insluiper die naar het huis is gegaan.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De man is in de nacht van 24 op 25 juli 2019 in een café aan de Laan in het centrum van Den Haag. Hij zet zijn rugtas op de grond bij de barkrukken waar hij en zijn vrienden zitten en staan. Een tijdje later wil hij zijn tas pakken om naar huis te gaan, maar dan is hij verdwenen. In de tas zaten onder andere een koptelefoon, een portemonnee, een oplader voor een elektrische fiets en wielrenhandschoenen.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man de rugtas oppakt en meeneemt. Meteen daarna gaat hij naar buiten. Het is niet duidelijk wat er daarna met de tas is gebeurd. De politie heeft informatie dat de man later op de Grote Markt is gezien zonder tas. Mogelijk heeft hij hem aan iemand anders gegeven, of ergens achtergelaten en is hij daarna door iemand gevonden.

Vreemde man in huis

Terwijl de 19-jarige man nog in het café is, staat zijn moeder ineens oog in oog met een wildvreemde man die ineens in huis is. De man heeft de huissleutels uit de tas gebruikt om binnen te komen. Het adres stond op een loonstrook. Niet alleen de vrouw schrikt, maar de insluiper ook. Hij gaat er meteen vandoor als hij is betrapt.

De man die binnenkwam is donker getint. Dit signalement komt niet overeen met dat van de man die de tas heeft meegenomen uit het café; hij is blank.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem