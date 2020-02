Schutter die Haagse supermarkt onder vuur nam is gefilmd

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het schietincident vindt plaats op zondag 9 februari om 1.50 uur. De schutter loopt op de voordeur van de winkel af en schiet meerdere keren. Daarna rent hij weg richting de verderop gelegen Albert Heijn.

De man is ongeveer 1,80 meter lang en lijkt een gewatteerde jas met een capuchon te dragen. De kleuren zijn lastig te zien, doordat de beelden in zwart-wit zijn. Een getuige denkt gezien te hebben dat de jas lichtgroen is, en dat de man een getinte huidskleur heeft, maar dit staat niet vast. De schoenen die hij aan heeft, lijken aan de bovenkant lichter van kleur dan de zolen.

Voor de ogen van medewerker

Het schieten gebeurt voor de ogen van een medewerker van de supermarkt, die in een bestelbus zat die voor de ingang stond geparkeerd. Hij was door de eigenaar gevraagd om de winkel 's nachts in de gaten te houden. Als de schutter komt aanlopen, maakt hij een gebaar naar de medewerker, waarmee hij aangeeft dat hij stil moet zijn.

De medewerker is na het schieten meteen weggereden om achter de man aan te gaan, maar hij heeft hem niet meer gevonden. Hij heeft nog wel gezien dat de schutter is weggevlucht via de Van Musschenbroekstraat en de Minckelersstraat.

Eerdere beschieting

Op woensdag 6 november is de supermarkt ook beschoten. De gemeente heeft daarop besloten dat de zaak drie maanden dicht moest. Een paar dagen voor de tweede beschieting is de winkel weer open gegaan. De eigenaar heeft nu zelf besloten om de deuren voorlopig dicht te houden.

De politie is op zoek naar de schutter, maar komt ook graag in contact met mensen die hem in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 februari hebben gezien in de buurt van het Lorentzplein. Ook informatie over het motief is welkom. De vraag is waarom iemand het de eigenaar kennelijk onmogelijk wil maken om zijn zaak te runnen. Er wordt door de politie onderzoek gedaan naar een verband tussen de beide beschietingen. Ook hierover krijgt de recherche graag tips.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem