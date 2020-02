'Kinderopvang niet per se veiliger bij weigeren niet-gevaccineerde kinderen'

Het gaat om de zogeheten BMR-vaccinatie: de inenting tegen bof, mazelen (heel besmettelijk en gevaarlijk) en rode hond. Het weigeren van niet gevaccineerde kinderen houdt de gemoederen al een poos bezig.

Woordvoerder Yolande Michiels van kinderopvangcentrum 2Samen, met kinderdagverblijven en BSO's verspreid over Monster, Naaldwijk en Den Haag, zegt over het vaccinatiebeleid binnen de opvang. 'Om groepsimmuniteit zo veel mogelijk te waarborgen geldt een vaccinatiegraad van 95 procent. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dat doen we al jaren. Wij plaatsen maximaal één ongevaccineerde baby en nooit meer dan vijf procent ongevaccineerde kinderen per kindercentrum. We vragen bij inschrijving aan de ouders of hun kind is ingeënt. Het is voor ons verder moeilijk te controleren. We gaan uit van de eerlijkheid van de ouders, we vangen hun meest kostbare bezit op tenslotte.'

Geen wondermiddel

Een woordvoerder van Kern Kinderopvang, met vestigingen in Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Boskoop en Waddinxveen, reageert vooralsnog sceptisch, in afwachting van het verdere verloop. 'Wij zijn er in principe voor iedereen. We volgen de ontwikkelingen op de voet.'

Het RIVM laat in een reactie aan Omroep West weten dat het wetsvoorstel van D66 geen 'wondermiddel' is. De kinderopvang wordt niet per se veiliger als het niet-gevaccineerde kinderen mag weigeren. 'Het zou enerzijds als doel moeten hebben het risico op mazelen te voorkomen, maar dat ga je niet bereiken', aldus Hans van Vliet, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma. 'Zelfs met die minimale vaccinatiegraad van 95 procent voor groepsimmuniteit is er kans op besmetting, want daaronder neemt dat risico toe. Er zijn op kinderdagverblijven altijd niet-gevaccineerde kinderen, omdat ze bijvoorbeeld nog te jong zijn.' Anderzijds zou het voorstel moeten zorgen voor een prikkel tot vaccineren. Ook daar zet Van Vliet vraagtekens bij. 'En denk aan een aantal praktische gevolgen. Hoe ga je het allemaal controleren? Je hebt te maken met privacy. Het is nog niet zo simpel.'

Kritiek

Gjalt Jellesma, voorzitter van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) gaf begin deze maand in het NPO-radioprogramma De Nieuws BV al aan dat de overheid deze verantwoordelijkheid niet bij de kinderopvang moet leggen. Een ander kritiekpunt was dat kinderen die geen vaccinatie kunnen verdragen vanwege bijvoorbeeld een allergie de dupe zouden kunnen worden. Voor die groep geldt nu een uitzondering in het voorstel. Na twee jaar volgt een evaluatie.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over het plan van D66. VVD, PVV en PvdA steunen het voorstel, GroenLinks twijfelt nog

