Politie bindt strijd aan met 'onaantastbare' drugshandelaren: 'Veel impact op samenleving'

Tussen maandagmiddag en dinsdagochtend zijn de zeven verdachten opgepakt in het onderzoek naar drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast heeft de gemeente Alphen shishalounge Meet & Greet aan de Van Nesstraat voor onbepaalde tijd gesloten. De politie vermoedt dat met drugshandel verdiend geld via het café werd witgewassen.

Vier van de verdachten (26 tot en met 39 jaar) zijn familieleden van elkaar, onder wie de eigenaar van Meet & Greet, dat door hen werd gebruikt als ontmoetingsplek. Behalve het loungecafé werden dinsdagochtend ook alle woningen van de verdachten doorzocht, evenals een garagebox waarin drugs werden opgeslagen en waar ze vanuit werden verdeeld en verhandeld.

Aanhouding bij Belgische grens

'In het voorjaar van 2019 hebben we informatie gekregen dat een familie zich bezig zou houden met handel in softdrugs', vertelt Mariska Koeleman van de politie Alphen in het doorzochte loungecafé. 'En dat deze lounge gebruikt zou worden om criminele gelden wit te wassen.'

De eerste aanhouding werd maandagmiddag verricht. Dat gebeurde op de snelweg A16, nabij de grens met België. Ook de andere verdachten werden binnen een dag ingerekend. Koeleman: 'In de bus van één verdachte is een verborgen ruimte aangetroffen met softdrugs. En tijdens doorzoekingen in negen panden zijn verdovende middelen aangetroffen.'

'Op legale manier aan geld komen'

Drugshandel, witwassen en het wegsluizen van door criminele activiteiten verkregen geld valt in politietermen onder de noemer ondermijning. Die vorm van criminaliteit geldt voor zowel de gemeente als de politie als één van de speerpunten. 'Ondermijning is voor heel veel mensen niet zichtbaar, maar het heeft wel heel veel impact op de samenleving', stelt Nieumeijer.

Medewerkers van de douane helpen bij het doorzoeken van de shishalounge | Foto: Omroep West

'Bepaalde groeperingen krijgen een machtspositie en creëren een soort onaantastbaarheid. Dat willen we op allerlei manieren proberen uit te bannen en in ieder geval tegengaan. We willen ook het imago van zo'n groep criminelen omlaag brengen. En aantonen dat criminaliteit niet loont, dat je op een andere manier aan je geld moet komen. Een legale manier.'

Onderzoek gaat nog verder

Het onderzoek gaat voorlopig nog verder. Koeleman sluit meer inhoudingen of inbeslagnames niet uit. 'De tijd zal het leren.'

