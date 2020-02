Eigenaresse verwoest Turks restaurant: 'Ik hoop dat de verdachten snel gepakt worden'

De eigenaresse van restaurant Soba in het Haagse Zuiderpark is naar het buitenland gevlucht. 'Ik wil met mijn kinderen gewoon even rust', zegt ze tegen Omroep West. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd haar restaurant compleet verwoest.

Van het restaurant aan de Johanna Naberweg was maandagochtend niet veel meer over. De ramen waren gesneuveld, de keuken was overhoop gehaald en de bekleding van de banken was opengesneden. De ravage in het pand is enorm. 'De politie is vandaag nog de hele dag bezig met het onderzoek', verklaart de eigenaresse, die niet met haar naam genoemd wil worden.

Het is afwachten wanneer Soba weer open kan. 'Eerst moet alles met de verzekering afgehandeld worden', vertelt ze vanaf haar schuiladres. 'Maar ik heb wel alvast camera’s op laten hangen en er komt een alarmsysteem.'

Veel goede mensen

De eigenaresse heeft de afgelopen dagen veel reacties gekregen nadat haar restaurant opnieuw was vernield. Twee weken geleden was het ook raak. 'Ik heb hier ook meegekregen dat er veel mensen een positieve reactie voor ons hebben achtergelaten. Dat is echt heel fijn. Het geeft aan dat er nog veel goede mensen zijn.'

De eigenaresse denkt dat het restaurant vernield is, omdat ze een vrouw is. 'Ik mag van sommige mensen geen zaak openen, omdat ik een hoofddoek draag. Ik mag niet werken, omdat er misschien wel mannen naar me kijken. Dat is de simpele reden. Maar ik laat me niet tegenhouden. Ik hoop dat de verdachten snel gepakt worden zodat ik weer verder kan.'

